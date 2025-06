«El fin del 'mamotreto' supondrá un nuevo resurgir de Santa Brígida»

Rafael Falcón Santa Brígida Sábado, 28 de junio 2025, 22:08 Comenta Compartir

José Armengol volvió a tomar el bastón de mando del Ayuntamiento de Santa Brígida el pasado día 7 de enero. Criado en el barrio satauteño de El Paraíso, Armengol ya fue alcalde entre 2025 y 2019 y regresó a la alcaldía hace casi seis meses tras la renuncia de José Miguel Bravo de Laguna, quien lideró el Ayuntamiento durante año y medio como parte del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre Ando Sataute, PSOE y Unidos por Gran Canaria. La premisa fundamental ha sido continuar con la hoja de ruta marcada por el pacto de gobierno actual y viabilizar la solución definitiva para el 'mamotreto' del casco urbano, un espacio rebautizado como 'Gran Canaria Central', un aspecto fundametal.

–Ya está en marcha el concurso de proyectos de 'Gran Canaria Central'. Usted definió «el inicio del fin» del popular 'mamometro'. ¿Qué supone este hecho?

–Desde que iniciamos este mandato no hemos parado de trabajar en la solución y todo requiere un proceso que hay que definir con mucha cautela. Primero estaba el proceso de participación ciudadana, que era un compromiso adquirido por este grupo de gobierno, y se realizó. Se tuvo que hacer una modificación de ajuste del Plan General para evitar sorpresas; y después llegaba la elaboración de los pliegos. Estuvimos bastantes meses definiéndolos y ya ha salido el concurso, aunque no estamos parados porque estamos haciendo estudios paralelos que van a dar cobertura al resto del procedimiento. Tenemos que sacar el estudio de modelo de gestión del parking, ya que son dos plantas de aparcamientos y no podemos esperar al final para decidir cómo lo gestionamos, por lo que tenemos que avanzar; hay que hacer otra licitación porque queremos tener un seguimiento lo más meticuloso posible del proceso de la ejecución de la obra, en la figura del Project Manager. Yluego nos queda el pliego, en el que ya se está trabajando, en la licitación de la obra una vez nos entreguen los ganadores el proyecto de ejecución.

–¿El 'mamometro' ha sido una pesadilla para el municipio?

–Una pesadilla que ha supuesto un alto coste económico para las arcas municipales, así como un coste indirecto para el comercio de Santa Brigida por el cierre de esa parcela con limitaciones de aparcamiento. Y luego el coste social que ha tenido de desarraigo de la población. Un espacio de vida ha estado ahí usurpado durante más de dos décadas. Hay generaciones que no conocen lo que había y que han nacido con el 'mamotreto'. Ahí estaba el campo de fútbol, era el lugar de aparcamiento, el sitio donde se celebraban las verbenas, etc. Pero ya queremos hablar en positivo, por eso hablamos de 'Gran Canaria Central', con una visión clara de futuro. Cuando acabe este proyecto se producirá un antes y un después. Llevamos 22 años con eso ocupado. Ha supuesto una herida en toda la población satauteña, ha frenado el desarrollo económico y afecta al municipio en su integridad. Creo que puede ser un nuevo resurgir de Santa Brígida.

–¿Cuántos habitantes tiene a día de hoy Santa Brígida?

–Estamos hablando de unos 18.600 habitantes aproximadamente.

–Al margen de que 'Gran Canaria Central' vea la luz, ¿cuáles son sus principales preocupaciones en el municipio?

–Tenemos una serie de retos que afrontar. Atender el problema de la vivienda, ya que no queremos que nuestros jóvenes se desplacen a vivir a otros municipios, y eso pasa por disponer de suelo en colaboración con otros organismos; cubrir necesidades en los barrios, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida y los servicios; tenemos que mejorar el servicio de recogida de residuos y limpieza porque no estamos muy satisfechos con el mismo; y tenemos que afrontar el contrato de concesión del agua que está en precario. Se trata de mejorar servicios básicos que dependen directamente de la administración. Hemos ido cumpliendo algunos de los retos que nos habíamos marcado. En este mandato se ha creado el servicio de menores, de atención a las mujeres maltratadas, el de violencia, se ha dado un gran salto en la política deportiva y a nivel de oferta cultural Santa Brígida se ha convertido en un atractivo insular por la diversidad de actividades y la rigurosa programación que se desarrolla. Y luego también estamos inmersos en modernizar la administración y en un mayor acercamiento de la misma a la ciudadanía. Tenemos muchas cuestiones que resolver internamente. Hemos tenido un gran problema de recursos humanos, pero ya está casi culminada la RPT -Relación de Puestos de Trabajo-. Si mejoramos internamente tenemos mejor capacidad de prestar mejores servicios a la ciudadanía.

Ampliar

–Hablemos de movilidad. ¿La rotonda de acceso al municipio ha aliviado el tráfico?

–Ha descongestionado el acceso al casco. No olvidemos que tenemos la vía principal de acceso a la Cumbre, la GC-15, y se ha notado la mejoría.

–¿Y el paso por el Monte Lentiscal?

–Ese es uno de los grandes retos pendientes porque hay que solventar el problema de aparcamiento. Tenemos el Hotel Escuela y muchos establecimientos comerciales en esa vía, y hay un déficit de aparcamiento. Se hicieron estudios preliminares en su momento, pero necesitamos espacio. No podemos ampliar la carretera, una vía que tiene un encanto en la tradición de la isla de Gran Canaria, en cuanto al acceso al centro. La solución pasa por buscar espacio para adecuar una zona de aparcamiento, y estamos en ello, al margen de mejorar la accesibilidad en las aceras y quitar algunos puntos negros que existen en la actualidad y estudiar con el Cabildo lo que es el tema de pasos de peatones.

–¿Un nuevo centro de salud para Santa Brígida es otra de las grandes aspiraciones del municipio?

–Así es. El centro de salud tiene un equipo que se caracteriza por su profesionalidad y su inquietud en innovar y ha crecido, pero necesitamos un nuevo centro de salud para ofertar otros servicios que puedan dar cobertura no solo a la población de Santa Brígida sino a los municipios que nos lindan, como Tejeda o San Mateo. Disponer, por ejemplo, de un servicio de rayos evitaría el desplazamiento a Las Palmas de Gran Canaria de muchísimas personas. Hay un compromiso con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de empezar ya con lo que es el trabajo para la programación en el plan de salud de la incorporación de un centro de salud más amplio en el municipio.

–¿Y dónde estaría ubicado?

–En una parcela que se encuentra frente al nuevo Hiperdino. Ya estamos haciendo la modificación y adecuación en el Plan General de ese espacio para ponerlo a disposición de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

–Restan dos años de legislatura. ¿Cómo está el pacto de gobierno a día de hoy?

–Muy estable. Hay un nivel de confianza amplio entre todos los componentes del pacto -Ando Sataute, PSOE y UxGC-. Estamos cómodos trabajando. Siempre hay puntos de desacuerdo pero se van puliendo y subsanando. De eso se trata, no todo puede ser perfecto.

–¿Lo sucedido con la obra en la casa de la concejala de Vivienda ha quebrado esa confianza?

–Ha sido un error pero puede ser subsanado restableciendo la legalidad. Se ha abierto expediente en Urbanismo y sigue el curso legal pertinente a la espera de que se evacúen los informes pertinentes y dar respuesta a ello.

–En esta nueva etapa como alcalde, ¿la experiencia es un grado?

–Está claro que la experiencia marca. La legislatura anterior fue también muy dura, con un gobierno que en la mayor parte fue en minoría, pero de experiencia acumulada. Ahora es distinto. Conoces mejor la administración, así como el funcionamiento interno. A nivel personal es un aprendizaje continuo en el que te sientes más seguro.

–¿Un alcalde supone estar 24 horas al día, los 365 días del año, pendiente del municipio?

–Un funcionario del Ayuntamiento me dijo un día: «Recuerde usted que es alcalde las 24 horas del día». Siempre se me quedó grabado, y es así. Te paran por la calle, responden, te llaman por la noche, sucede cualquier cosa, etc. Es una realidad.

–La pregunta del millón, en relación a la actualidad política de la isla en torno a Nueva Canarias. Ustedes -Ando Sataute- han apoyado a Antonio Morales al Cabildo. La pregunta es clara: ¿Nueva Canarias o Primero Canarias?

–Primero Santa Brígida -sonríe el alcalde-. Nuestro interés es seguir fortaleciendo Ando Sataute. En las elecciones hemos apoyado el proyecto de Antonio Morales al Cabildo y concurrimos en las elecciones anteriores con un acuerdo puntual con Nueva Canarias. Nos incomoda la situación que se está viviendo porque al final perdemos todos, pero obedece a las dinámicas internas.

–¿Pero ustedes a qué formación apoyarán?

–Nosotros tomaremos la decisión más oportuna en su momento. Hemos mantenido reuniones con las dos líneas y ya veremos cuál será nuestra decisión. Nuestra esfera de trabajo es el ámbito municipal y maduraremos ese proceso, porque lógicamente al margen no nos podemos quedar.

–¿Cómo desconecta el alcalde de Santa Brígida del día a día? ¿Qué aficiones tiene?

–Aunque parezca demasiado convencional, yo desconecto con el bricolaje y la cocina. Mi válvula de escape es la cocina y estar con amigos. Me gusta mucho la cocina y le pego a todo, menos los postres. Reconozco que soy un cocinilla.