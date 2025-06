La queja del COAGC sobre el concurso del 'mamotreto' es catalogada por el Ayuntamiento de Santa Brígida como «un mal menor» El alcalde José Armengol resalta que «el pliego que nos presentaron no fue aceptado por nuestros servicios jurídicos» y añade que «todo se está haciendo con la máxima transparencia»

El malestar mostrado públicamente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, en relación al concurso de proyectos del 'Gran Canaria Central', popularmente conocido como 'mamometro', ha causado sorpresa en el Ayuntamiento de Santa Brígida.

Desde el COAGC se destaca que llegaron a un acuerdo con el consistorio satauteño para la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y que les «ha causado estupefacción e indignación el acto de que transcurridos tres meses desde la entrega del Pliego se haya procedido unilateralmente y sin comunicación previa alguna, por parte del Ayuntamiento, a convocar el referido Concurso con unas bases o Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que no son las redactadas desde el COAGC, acordadas entre ambas instituciones».

José Armengol, alcalde de Santa Brígida, ha sido muy claro al respecto y cataloga «de un mal menor» esta queja del Colegio Oficial de Arquitectos. «Todo se ha hecho con la máxima transparencia, cumpliendo todos los requisitos que marca la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». El alcalde quiere evitar cualquier tipo de polémica y añade que «queremos tener una buena relación con todos los arquitectos y arquitectas de Gran Canaria». Destaca el exhaustivo trabajo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Santa Brígida en distintas áreas, con María Lozano, concejala de Urbanismo, al frente. José Armengol admite que formalizaron un contrato menor de prestación de servicios con el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, «pero el pliego que nos presentaron no fue aceptado por nuestros servicios jurídicos, y ya está».

En relación a la denuncia efectuada por el COAGC de que no han percibido el pago de los honorarios correspondientes, según lo acordado y comprometido por las partes, el alcalde afirma que «el pago está aprobado en Tesorería, pero no ha sido hasta el día 19 cuando el COAGC nos remitió el alta a terceros, ya que hasta ese momento no sabíamos dónde teníamos que ingresar la cantidad estipulada».

José Armengol defiende «la transparencia del proceso» y admite que ya se han producido varias llamadas consultando detalles de un concurso que pretende poner fin a más de dos décadas de un espacio con más de 15.000 metros cuadrados en estado de abandono y ahora Santa Brígida ve la luz al final del túnel para cerrar una herida abierta. «Todo está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cumpliendo todos los requisitos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», reitera el regidor de la Villa de Santa Brígida.

Esta licitación de alto nivel técnico se desarrollará mediante un concurso de proyectos a realizar en dos fases y cuenta con un presupuesto de 1.105.002,04 euros; 1.041.186,78 euros para el ganador y 10.011,41 para los siguientes cuatro clasificados. La propuesta ganadora tendrá que desarrollar el proyecto básico y de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.