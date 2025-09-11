Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Personas disfrutando de las fiestas en La Aldea. Arcadio Suárez

La banda de Agaete sirve el aperitivo para El Charco

Arranca el baile del Muelle en La Aldea, una riada de gente que acabará en el mar al ritmo de la música

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:40

Empieza la fiesta que todos esperaban en La Aldea de San Nicolás. La Banda de Agaete calienta motores con el baile del Muelle, que sirve de aperitivo al momento en que miles de personas se lanzan al Charco, tras el volador de las cinco de la tarde.

A las 12 en punto, los músicos de la emblemática banda hicieron saltar a la gente que los esperaba como agua de mayo y que no tardó en rodearlos. Cestas pedreras y banderas dibujan un característico skyline sobre multitud de cabezas en plena danza. Por cierto, entre las enseñas, todas Canarias, hay también una de Palestina. Hoy toca fiesta, pero siempre hay hueco para la solidaridad.

Despacito, sin prisa, la comitiva festiva pone rumbo al mar, hacia el muelle. Está previsto que llegue poco antes de las dos de la tarde, con el tiempo suficiente para reponer fuerzas en el parque Rubén Díaz y aguardar hasta las cinco, cuando el volador que lance el alcalde, Pedro Suárez, abra la veda. En ese momento, miles de personas se lanzarán al Charco, un bautizo de barro y agua para todo el que siente de verdad está tradición.

