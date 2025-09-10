La Aldea rinde homenaje a San Nicolás de Tolentino en su jornada más religiosa Esta mañana tuvo lugar la eucaristía y procesión en honor al santo patrón | Por la tarde se celebrará la romería-ofrenda en la iglesia

La Aldea rindió este miércoles homenaje a su patrón, San Nicolás de Tolentino, en su jornada más solemne de las fiestas. La iglesia de San Nicolás de Tolentino, en el casco histórico del municipio, se convirtió en el epicentro de la jornada en la que, desde primera hora de la mañana, se llevaron a cabo diferentes actividades para anunciar la celebración de este día, con la diana floreada y la posterior bendición de panecillos.

Como es tradición, la Corporación del Ayuntamiento de La Aldea, encabezada por el alcalde del municipio, Pedro Suárez, asistió en primer lugar a la misa en el interior de la iglesia para acompañar a su término en procesión a San Nicolás de Tolentino, que días atrás fue llevado hasta el umbral del pórtico para presenciar el júbilo popular del tradicional repique de campanas.

El día grande del municipio de La Aldea contó, además, con la asistencia de autoridades municipales, insulares y regionales, como el expresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez; el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el segundo vicepresidente de la Corporación insular, Teodoro Sosa, entre otras.

El sol y el calor acompañaron este recorrido donde no faltó el acompañamiento musical de la banda Pasión La Aldea y Aires de La Aldea a lo largo de las principales calles de La Aldea para retornar nuevamente al templo, a la espera de la romería-ofrenda que partirá a las 18:00 horas desde el almacén de Los Picos y concluir por la noche con verbena en la plaza Proyecto Comunitario.

Este jueves 11 de septiembre llega el día más esperado del año con la Fiesta del Charco a las 17:00 horas, un acto multitudinario que revive la captura de lisas y pescados tras el esperado aviso del volador.