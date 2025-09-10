Más de 50 guardias civiles velarán por la seguridad en las fiestas de El Charco en La Aldea El dispositivo especial que coordinará la benemérita de Las Palmas junto a otras fuerzas de seguridad, atenderá a los cerca de 15.000 asistentes previstos en la cita de este jueves

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas desplegará este jueves, 11 de septiembre, un dispositivo de más de 50 agentes para garantizar la seguridad durante las fiestas patronales en honor a San Nicolás, conocidas como El Charco 2025, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás.

El operativo, diseñado ante la previsión de recibir a unas 15.000 personas en la tradicional Suelta de la Rica Lisa, contará con la colaboración de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo principal, según informó la Guardia Civil en un comunicado, es «prevenir posibles actos delictivos y proteger la seguridad ciudadana», para lo que se han planificado patrullas continuas, controles estratégicos y un Centro de Mando ubicado en el Puesto de La Aldea.

En el despliegue participarán distintas especialidades de la Guardia Civil: Seguridad Ciudadana, con efectivos de la Compañía de Santa María de Guía y la USECIC; el subsector de Tráfico, que asegurará la fluidez en las vías; la Unidad Aérea, que supervisará desde el aire las zonas de mayor afluencia; el SEPRONA, centrado en la prevención de incendios y el control de material pirotécnico; el equipo PEGASO, que vigilará posibles vuelos no autorizados de drones; y el Servicio Marítimo, encargado del control en el Muelle y la Playa de San Nicolás.

Además, se habilitará una oficina de atención al ciudadano y de instrucción de diligencias en dependencias de la Guardia Civil. La institución hace un llamamiento a la ciudadanía para que respete las indicaciones de los agentes y contribuya a que las fiestas se desarrollen en un ambiente seguro y festivo.