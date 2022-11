AV-PP denuncia que San Bartolomé se gastará otros 200.000 euros en un concierto esta Navidad

La portavoz de AV-PP en San Bartolomé de Tirajana Elena Álamo denuncia que pese a la polémica generada por los 500.000 euros gastados en el llamado congreso del lujo, el ayuntamiento que preside Conchi Narváez se gastará 214.000 euros en un concierto de Il Divo esta Navidad. Se celebrará el próximo 23 de diciembre en el Parque Sur.

Álamo hizo este anuncio en una comparecencia pública en la que instó a los regidores de San Bartolomé, Narváez, y de Santa Lucía, Francisco García, a asumir responsabilidades políticas por el llamado congreso del lujo, un encuentro para un grupo reducido de personas que costó 500.000 euros y que incluyó fiestas, fuegos artificiales y un concierto de Dani Martín. «Es hora de que den un paso atrás», dijo.

Se pregunta AV-PP cómo el gobierno de San Bartolomé sigue gastándose el dinero en fiestas y conciertos cuando «el alumbrado no funciona en la mitad de las calles, no se invierte en las playas, los servicios sociales no dan abasto y en los centros educativos hace tres anos que no ven una obra ram».