Freno a la decadencia del taro de Teguerey: construido en el siglo XVIII y dejado caer desde el XX

La ruina del taro de Teguerey, en el municipio de Tuineje, se aceleró en septiembre de 2022 con el paso de la tormenta Herminia.

Catalina García Puerto del Rosario Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

El taro de Teguerey, el más singular del municipio de Tuineje y de Fuerteventura, frena su decadencia.

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal, acaba de firmar un convenio de colaboración con la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Teguerey que permitirá realizar obras de restauración, conservación y consolidación estructural en este vestigio de la Fuerteventura agrícola y tradicional del siglo XVIII, actualmente propiedad de la SAT.

El objetivo último de la primera institución majorera es adquirir este almacén de planta circular para el grano, quesos o aperos de labranza, que está incluido en el Inventario de Arquitectura Tradicional de Fuerteventura, proceso que queda a la espera de los propietarios.

La excepcionalidad del taro de Teguerey radica en su tamaño, casi 100 metros cuadrados de capacidad, y por contener un pozo en su interior, ahora entullido, y una noria de la que sólo queda huella del eje.

El actual estado del inmueble «requiere una intervención urgente que no puede retrasarse más» coinciden la presidenta Lola García y el consejero de Infraestructuras, Blas Acosta.

El convenio de colaboración con los propietarios tiene una vigencia de dos años prorrogables y otorga al Cabildo el título habilitante para actuar provisionalmente sobre el inmueble, al amparo del interés público vinculado a su valor patrimonial, para su posterior adquisición, sea mediante compraventa o expropiación.

El taro de Teguerey está incluido en el Inventario del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura como elemento de interés etnográfico y en el Inventario de Arquitectura Tradicional de Fuerteventura.

En septiembre de 2022 por el paso del ciclón Herminia, cayó la primera pared del taro. Fueron los vecinos de Tuineje, los mismos que avisaron que, en enero de 2023, por más lluvias, volvió a derrumbarse otro lado.

No es el primer intento de compra de este vestigio de la Fuerteventura tradicional por el Cabildo de Fuerteventura, ni el primer arreglo a la que las arcas cabildicias lo someten. En febrero de 2023, empezaron a reforzarse las pocas paredes que quedan en pie, pero el proyecto se frenó.

Durante los decenios de abandono, las vecinas y los vecinos de Tuineje no han dejado de clamar por el deterioro de uno de sus ejemplos más importantes del patrimonio, en un grito de unánime: «No dejen caer el taro».