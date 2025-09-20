Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la calima en el Gran Canaria. Arcadio Suárez

Canarias registra las temperaturas más altas de España: hasta 34º C de madrugada

La Aemet mantiene en alerta por calor este sábado en todas las islas

Darío Ojeda

Darío Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:28

Seguro que a más de un turista de los que este viernes por la noche paseaba por el Puerto de Mogán se la pasó por la cabeza darse un chapuzón. A las 00.50, la temperatura en la zona alcanzó los 34º C, la más alta de toda de España.

Mogán no fue una excepción. En otros puntos del sur grancanario, como en El Matorral (San Bartolomé de Tirajana), la temperatura llegó a los 33,8º C. También en otras islas: Vallehermoso (33,3), Güimar (33,1) y Garachico (32,8) superaron la barrera de los 30º C.

El episodio de altas temperaturas, junto con la calima, ha llevado a Canarias esta semana a una situación poco habitual a estas alturas del año. Municipios canarios copan la lista de lugares con temperaturas más altas que publica la Aemet.

Pájara amaneció este sábado con 34,5º C. La Aldea de San Nicolás lo hizo con 34,4º. En San Sebastián de la Gomera hacían 33,5º C a las 9.30. Y en Agaete el calor llegó hasta los 33,4º C una hora antes.

La Aemet mantiene el aviso amarillo para todas las islas por calor y polvo en suspensión, aunque espera que el domingo remitan las altas temperaturas. Este sábado se pueden alcanzar los 36º C en toda Gran Canaria salvo en la zona norte, con posibilidad de llegar a los 37º C. En Lanzarote y Fuerteventura, el máximo serán 34º C, también con la posibilidad de llegar a los 37º localmente.

