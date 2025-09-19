La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de satélite del mapa térmico en Canarias y la península. Aemet

El archipiélago afronta un fin de semana marcado por el calor, la calima y posibles tormentas, antes de un lunes con descenso de temperaturas y nubes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:35

Canarias afronta un fin de semana marcado por el calor, la calima y posibles tormentas, antes de la llegada el lunes de una vaguada desde la península que traerá nubes y un descenso de temperaturas en el norte de las islas montañosas.

Las temperaturas seguirán subiendo este viernes en Canarias, con valores que podrán alcanzar los 37º en algunas zonas de Tenerife y las islas orientales, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En Santa Cruz de Tenerife se prevé una máxima de 36ºC y una mínima de 27ºC, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria los termómetros marcarán hasta 32ºC de máxima y 26ºC de mínima. En el resto de las islas también se esperan subidas locales de hasta 34ºC.

La calima seguirá presente en todo el archipiélago y no se descartan chubascos aislados o tormentas ocasionales con aparato eléctrico en diferentes puntos que dejará ese respiro.

El lunes en el norte de las islas montañosas se esperan cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con bajadas más notables en las máximas de las islas de mayor relieve. El alisio soplará con fuerza en ocasiones en las vertientes sureste y noroeste, mientras que en las costas del suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas más suaves.

El tiempo para este jueves por islas

Lanzarote

Intervalos de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, en especial en la mitad norte. Se alcanzarán o superaran los 37 ºC localmente.Viento en general flojo del noreste, arreciando durante la segunda mitad del día.

Arrecife 25º-35º

Fuerteventura

Intervalos de nubes medias y altas. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, en especial en la mitad norte. Se alcanzarán o superaran los 37 ºC localmente. Viento en general flojo del noreste, arreciando durante la segunda mitad del día.

Puerto del Rosario 24º-32º

Gran Canaria

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de tormentas ocasionales en el interior por la tarde. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superaran los 37 ºC localmente. Viento de componente norte, más intenso en vertientes sureste y noroeste; en cumbres, viento flojo de componente este girando al noreste al final del día.

Las Palmas de Gran Canaria 26º-32º

Tenerife

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. No se descartan chubascos ocasionales acompañados de aparato eléctrico en zonas de interior por la tarde. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superarán los 34 ºC en amplias zonas, sin descartar que se superen los 37 ºC localmente. Viento de componente norte.

Santa Cruz de Tenerife 27º-36º

La Gomera

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se superarán los 34 ºC en amplias zonas. Viento de componente norte.

San Sebastián de La Gomera 28º- 34º

La Palma

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superarán los 34 ºC en amplias zonas. Viento de componente norte flojo en general, arreciando por la tarde.

Santa Cruz de La Palma 27º- 33º

El Hierro

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso, más acusado en costas. Se alcanzarán o superarán los 34 ºC en amplias zonas. Viento de componente norte girando a noreste al final del día.

Valverde 25º-33º

