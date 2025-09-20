La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:13 Comenta Compartir

Este sábado el calor comienza a dar una pequeña tregua en Canarias, aunque todavía se esperan máximas de hasta 34 grados en algunas islas y la calima seguirá presente, aunque algo más débil en ciertas zonas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Santa Cruz de Tenerife los termómetros llegarán a 33º y en Las Palmas de Gran Canaria a 30º, con mínimas de 25 y 24 grados. El viento soplará del norte, en general moderado, con rachas fuertes en algunos puntos. En el mar también predominará el norte acompañado de marejada y mar de fondo de hasta dos metros.

Previsión para lunes y martes

Entre el lunes y el martes se espera un tiempo muy parecido a lo de esta semana en Canarias: en el norte de las islas con más relieve predominarán las nubes y no se descartan lluvias débiles y puntuales, mientras que en el resto del archipiélago los cielos estarán más despejados, aunque con intervalos nubosos, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura o en las horas centrales del día.

Las temperaturas bajarán de forma general, siendo el descenso más notable en las máximas y en algunas zonas de interior. El viento alisio soplará moderado, con rachas fuertes en las vertientes sureste y noroeste, y en el suroeste de las islas montañosas se dejarán sentir brisas costeras.

19/09 10:06 Avisos activos hoy y mañana en Canarias por polvo en suspensión y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/PNHvcjlvGo — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) September 19, 2025

El tiempo para este sábado por islas

Lanzarote

Intervalos de nubes medias y altas. Calima que irá remitiendo por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. Probabilidad de que se alcancen los 34 ºC localmente en la mitad sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en la mitad sur.

Arrecife 24º-33º

Fuerteventura

Intervalos de nubes medias y altas. Calima que irá remitiendo por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas. Probabilidad de que se alcancen los 34 ºC en zonas de interior y del sureste. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Puerto del Rosario 24º-31º

Gran Canaria

Intervalos de nubes medias y altas, predominando los cielos poco nubosos al inicio. Calima, más significativa en medianías y cumbres y remitiendo. Temperaturas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior de la mitad norte. Se superarán los 34 ºC en zonas orientadas al este, sur y oeste, y de forma más local en el norte. Viento moderado de componente norte. Soplará con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este, oeste y sur, sin descartar rachas localmente muy fuertes especialmente en horas centrales.

Las Palmas de Gran Canaria 24º-30º

Tenerife

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ligero descenso, menos acusado en costas del norte. Probabilidad de que se alcancen los 34 ºC, especialmente en zonas bajas. Viento moderado de componente norte, que soplará con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, vertiente este, así como en la Dorsal. Sin descartar alguna racha localmente muy fuerte en estas zonas.

Santa Cruz de Tenerife 25º-33º

La Gomera

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, que será más significativa en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado el de las máximas en zonas de interior. Probabilidad de que se alcancen localmente los 34 ºC. Viento moderado de componente norte. Soplará con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la mañana y primeras horas de la tarde.

San Sebastián de La Gomera 25º- 32º

La Palma

Intervalos de nubes medias y altas con probabilidad de lluvias ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se podrán alcanzar los 34º C en la vertiente oeste, y de forma más local en medianías del este. Viento flojo a moderado del este en costas y zonas bajas. Por la tarde tenderá a noroeste en todos los niveles.

Santa Cruz de La Palma 23º- 29º

El Hierro

Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Calima, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se podrán alcanzar localmente los 34 ºC. Viento del noreste sin descartar que ocasionalmente sea fuerte durante la primera mitad del día, girando a noroeste a últimas horas.

Valverde 24º-32º