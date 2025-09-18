El termómetro roza los 40 grados en Tasarte y la calima no cesa en el archipiélago La Dirección General de Emergencias declara la alerta naranja por altas temperaturas en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

A escasos días de entrar en el periodo otoñal, Canarias continúa registrando unas temperaturas extraordinariamente altas, sobre todo en las medianías y cumbres orientadas al sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife. En Tasarte (La Aldea de San Nicolás), el termómetro rozó ayer los 40 grados, marcando el mercurio 39,5 grados a las 14.50 horas del mediodía, siendo la temperatura máxima del día en el archipiélago.

Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias, en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), declaró la situación de alerta naranja por temperaturas máximas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, además de establecer el aviso amarillo en Tenerife. En las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro se mantiene la situación de prealerta.

A ello se le suma la intensa calima que sigue afincada alrededor de todo el territorio regional y que provoca que se mantenga la situación de prealerta, sobre todo en las medianías del sur y oeste de las islas occidentales, generando una combinación de aire caliente y altas temperaturas.

Esta condición ha generado que en varios puntos de la isla de Gran Canaria los niveles de la calidad del aire hayan sido considerados «insalubres», según reflejan los datos aportados por la red mundial de contaminación del aire (AQICN). Las mediciones más preocupantes se registraron en Castillo del Romeral y en San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana.

La alerta por incendios forestales también se mantiene en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En la isla redonda el cabildo bajó la cota de 400 a 200 metros en la zona norte, mientras que se mantiene el aviso por encima de los 400 metros de altura en la vertiente sur.

En la zona del Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, el mercurio marcó los 38,6 grados a las 14.30 horas del mediodía, mientras que en Tenerife, la zona más afectada por las altas temperaturas fue Dama, en Vallehermoso, alcanzando los 39,2 grados a las 13.40 horas del mediodía. Esto significa un aumento de las temperaturas respecto a los 37,5 grados que se registraron en Tasarte el miércoles.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recomienda a la población que tome conciencia y precauciones ante la oleada de calor y calima que sufre el archipiélago. Algunas de ellas son evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre, sobre todo en las horas del día donde el termómetro alcanza los picos más altos.

