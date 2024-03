España es un «punto crítico» y no está preparada para el futuro climático

La advertencia viene desde el propio seno de la Unión y lo hace uno de sus organismos con sede en Dinamarca: la Agencia Europea del Medioambiente (AEMA). «No estamos preparados para hacer frente al rápido incremento de los riesgos climáticos», señala la primera Evaluación del riesgo climático publicada este lunes por este departamento. Según este análisis, los eventos climáticos que tendrán lugar en el Viejo Continente en los próximos años afectarán a las condiciones de vida de los ciudadanos comunitarios, incluso «en el mejor de los escenarios», afirma la investigación.

La evaluación detecta hasta 36 riesgos climáticos importantes y advierten que las políticas climáticas tomadas no están acompasadas a estos impactos. «Europa se enfrenta a riesgos climáticos urgentes que aumentan más rápido de lo que crece nuestro grado de preparación como sociedad», advierte Leena Ylä-Mononen, directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medioambiente. «Para garantizar la resiliencia de nuestras sociedades, los responsables políticos europeos y nacionales deben actuar ahora para reducir los riesgos climáticos, tanto mediante la rápida reducción de las emisiones como con políticas y medidas de adaptación sólidas», añade.

Según el servicio comunitario de Copernicus, febrero volvió a marcar un nuevo récord histórico de temperaturas medias máximas, acumulando nueve meses consecutivos de registros sin precedentes. «Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo», afirman los investigadores de la AEMA. Y determinadas regiones del continente están en el foco de múltiples riesgos climáticos. Las miradas se dirigen al sur de Europa.

En las más de 400 páginas de esta primera Evaluación del riesgo climático, España aparece citada en más de una treintena de ocasiones. Tanto para remarcar la situación actual: «Las olas de calor han causado más de 60.000 muertes relacionadas con el calor en Europa, con la mayor proporción en Italia, España, Alemania, Francia, Reino Unido y Grecia», recuerda la investigación. Como para advertir del futuro próximo: «En los modelos más optimistas, el caudal de los ríos en España descenderá un 40% en el medio término».

No son los únicos riesgos a los que se enfrenta el sur, entre ellos España. Esta región del continente está especialmente amenazada por los incendios forestales y los efectos del calor y la escasez de agua para la agricultura, el trabajo al aire libre y la salud humana. De hecho, los autores califican esta zona como un «punto crítico» y en el que los riesgos se «suceden en cascada y compuestos».

Según la evaluación, las políticas y las medidas de adaptación adoptadas en Europa no marchan al compás de los riesgos, que van en rápido aumento. En muchos casos, no bastará con una adaptación incremental. Dado que muchas de las medidas aplicadas para mejorar la resistencia climática son a largo plazo, puede resultar necesario actuar con urgencia incluso frente a riesgos que todavía no son críticos.

Sin evaluar bien

En las más de 400 páginas de investigación, el equipo de trabajo de la Agencia Europea del Medioambiente ha categorizado hasta 36 riesgos climáticos, cuyos impactos se dividen en cinco categorías. Pero más de la mitad de los más importantes tienen una característica común: «Requieren medidas adicionales inmediatas», advierte el informe. «Ochos son especialmente urgentes», alertan.

Con esta evaluación, la AEMA subraya que la UE y sus Estados miembros deben trabajar juntos y también velar por que participen las administraciones regionales y locales, cuando se requiera una acción urgente y coordinada.

No obstante, aseguran que iguen existiendo numerosas lagunas en el conocimiento de los principales riesgos climáticos identificados en el informe de la AEMA.Bruselas puede desempeñar un papel clave a la hora de mejorar el conocimiento sobre los riesgos climáticos y la titularidad de los riesgos, y sobre cómo abordarlos a través de la legislación, estructuras de gobernanza adecuadas, seguimiento, financiación y apoyo técnico, según se afirma en el informe.