Las muertes por calor aumentarán un 370% en tres décadas por el cambio climático

La inacción global frente a la emergencia climática pone «en grave peligro la salud de la humanidad», afirma el último informe de The Lancet

1,5ºC es la línea roja acordada por el mundo científico y el gubernamental para mantener a raya los efectos derivados del cambio climático. Aunque «está más que claro que los intentos por mitigarlo seriamente están fracasando», señalan más de 100 autores que firman el último informe del medio sanitario especializado The Lancet titulado 'The Lancet Countdown on Health'. En la actualidad, la temperatura media global en la última década se sitúa en los 1,14ºC y las primeras consecuencias de este alza ya tienen su efecto en el clima y también en la población.

Los últimos meses se han cerrado, según diferentes análisis científicos, con récords históricos de temperaturas y, de hecho, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) afirma que «2023 será el año más cálido desde que hay registros». Sin alcanzar el límite marcado por el consenso, la población mundial experimentó un promedio de 86 días de temperaturas extremas para el periodo 2018-2022 y «que representan un daño para su salud», revelan los firmantes del texto hecho público este martes. En el pasado verano, España estuvo bajo la denominación oficial de ola calor durante un total de 24 días, una cifra solo superada en 2022, cuando se registraron 41 días, 2015 (29 días) y 2017 (25 días), según el análisis de Aemet sobre estos episodios. Anomalías térmicas que «ejercen una importante presión sobre los sistemas sanitarios», revela el informe. En este escenario, la mortalidad asociada al calor en personas mayores de 65 años se disparó un 85% entre 2013 y 2022, en comparación con 1991-2000. «Muy por encima del 38% proyectado si no hubiera un cambio de temperatura y solo teniendo en cuenta los datos demográficos», advierte el reporte de The Lancet Countdown. «Nuestro análisis sanitario revela las crecientes amenazas del cambio climático que ya se están cobrando vidas y afectando a los medios de subsistencia de todo el planeta», añaden. No obstante, las previsiones son aún más preocupantes. «Con una emisión de 1.337 toneladas de CO2 por segundo, no estamos siquiera cerca de reducir las emisiones con la rapidez necesaria para mantener los peligros climáticos dentro de los niveles tolerables para nuestros sistemas sanitarios» Marina Romanello Directora ejecutiva de The Lancet Countdown en el University College de Londres A pesar de que la temperatura actual del planeta en comparación con la era preindustrial es de 1,14ºC, la proyección es alcanzar los 2,7ºC. «Con una emisión de 1.337 toneladas de CO2 por segundo, no estamos siquiera cerca de reducir las emisiones con la rapidez necesaria para mantener los peligros climáticos dentro de los niveles tolerables para nuestros sistemas sanitarios», denuncia Marina Romanello, directora ejecutiva de The Lancet Countdown en el University College de Londres. Noticia relacionada COP28 La ONU tajante antes de la COP28: «Los planes de descarbonización son insuficientes» José A. González La última actualización de los planes de descarbonización de los países firmantes del Acuerdo de París revelan que la brecha de cumplimiento con los 1,5ºC pactados está lejos de cerrarse. «Con esta perspectiva se proyecta que la mortalidad anual asociada a temperaturas extremas aumentará un 370% para 2050», alerta el informe. «Todavía podemos tener esperanzas», revela la doctora Romanello. Inseguridad alimentaria e hídrica Sin embargo, bajo este escenario previsto superior a los 2ºC con respecto a la era preindustrial, los eventos climáticos extremos ponen en mayor riesgo la seguridad hídrica y la producción de alimentos. En 2021, las olas de calor y las sequías derivadas de éstas se asociaron con 127 millones más de personas en inseguridad alimentaria grave en comparación con lo que ocurría entre 1981 y 2010. Una cifra que aumentará hasta los 525 millones en el periodo 2041-2060, «lo que exacerbaría el riesgo de malnutrición a nivel global», denuncian el más de centenar de expertos que firman el texto. Además, el aumento de las temperaturas aumentará la pérdida de horas laborales potenciales en un 50%. «Ante tan alarmantes proyecciones, los esfuerzos de adaptación por sí solos no pueden seguir el ritmo a los efectos del cambio climático», denuncia la profesora Stella Hartinger, directora del centro regional para sudamérica de The Lancet Countdown. «Nos toca dar un paso más allá», añade. Cambiar el rumbo A pesar de la magnitud del impacto del cambio climático, el informe de The LAncet pone sobre la mesa los beneficios sanitarios de un cambio de modelo hacia una economía sin emisiones de CO2. «Mejorar la calidad del aire podría evitar muchas de las 1,9 millones de muertes anuales derivadas de la exposición al aire contaminado», revela la investigación. «Mejorar la calidad del aire podría evitar muchas de las 1,9 millones de muertes anuales derivadas de la exposición al aire contaminado» Según los datos recopilados por los investigadores, los fallecimientos asociados a la contaminación atmosférica han caído casi un 17% desde 2005.«Se necesita una acción climática transformadora hoy para garantizar un buen futuro», explica Anthony Costello, copresidente de The Lancet Countdown A pesar de la caída de las muertes relacionadas con la polución, las ayudas y subsidios a los combustibles fósiles no han caído. Uno de los últimos informes de Naciones Unidas revela que tan solo el 4% del total de países firmantes del Acuerdo de París ha incluído en sus planes de descarbonización la retirada de estas subvenciones a este sector. «Tanto las inversiones en combustibles fósiles como los subsidios que se siguen inyectando para su producción y consumo deben redireccionarse de manera urgente», comenta Paul Ekins, jefe del grupo de trabajo de The Lancet Countdown sobre economía y finanzas.