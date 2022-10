Una startup española quiere hacer 'volar' a los camiones para ahorrar combustible

«Cuando bajaba la ventanilla del coche y sacaba la mano y hacía viento, esta se iba para arriba». Esta es la explicación «infantil» (y que no se debe hacer por seguridad) de la «invención, que no innovación» de Abdon Estefan y Mauricio Vargas. No obstante, su sistema es más complejo que el resumen para los más pequeños, «la idea estaba ahí, pero nadie se la había planteado hasta ahora», detalla Estefan. A este ingeniero colombiano y aficionado al pilotaje de aviones se le encendió la bombilla hace unos años, llamó a su 'colega' Mauricio Vargas y despegó su idea para hacer 'volar' a los camiones. «Es una revolución para el sector de la logística», apunta Vargas.

No se trata de coches voladores, sino que imitan la fuerza que mantiene a los aviones en el aire. «Hablamos de la sustentación», explica Vargas. «Es esa energía que se produce cuando un vehículo embiste una masa de aire y no se aplica a camiones, autobuses o trenes», responde Estefan. Ese lift en inglés o sustentación en español permite aligerar el peso de carga de los camiones y «así ahorrar un 25% en combustible», comenta Abdon. «Pero también reduce un 10% el desgaste de llantas, del motor y se reduce un 15% los gases de efecto invernadero (GEI)», apostilla Mauricio Vargas. «Es economía del medioambiente», revelan ambos.

Esta es la idea central de Eco Eolic Top System, una empresa española con una filial en Canadá y cuya patente «está registrada por el 90% del mercado en producción y también en comercialización», explica Estefan. «La primera concesión llegó en 2021 en España», asegura Adriana Estefan, responsable de marketing de la compañía.

Listo en 2023

Diseñado en 2018, ahora el proceso les ha llevado hasta Barcelona dónde «estamos pasando las pruebas de homologación», comenta Vargas. «Esperamos ver los primeros prototipos en el primer semestre de 2023 y comercializarlos en la segunda mitad del año», avanza.

La irrupción en el sector ha «sido positiva», desvelan los fundadores. No obstante, «hay algunas dudas, porque hablamos de algo que no existe. Esto es una invención, no una innovación», aclara Vargas. «Pero, afortunadamente, tenemos respuesta para todas las preguntas».

De hecho, varias empresas españolas se han interesado en este dispositivo que usa la energía cinética para reducir el peso del camión, aunque la carga no varíe, y hacerlo más ligero para evitar mayores consumos. «Es una de las grandes preocupaciones de las empresas de transporte», destaca Mauricio Vargas que antes de embarcarse en Eco Eolic Top System era responsable de logística en otra compañía.

El conjunto de piezas mecánicas, por el momento, se instalan sobre el techo del camión, aunque «en el futuro irá incorporado en la carrocería», revela Vargas. «Lo que hacemos es que el viento en contra se use para ir en favor, porque toda la energía que se genera alrededor del vehículo se desperdicia, pero nosotros la recolectamos para generar efectos positivos», señala. «Es como instalar un generador de energía eólica», añade Estefan.

Para ello, la velocidad del vehículo debe ser superior a los 80 kilómetros por hora para alcanzar un resultado satisfactorio, aunque a mayor velocidad del viento habrá más energía.

No solo sostenibilidad, también seguridad

Con un precio entre 12.000 y 15.000 euros, el sistema diseñado por la startup española está pensado para reducir el uso de combustibles. «Llegamos en un momento idóneo por el contexto actual», detalla Abdon Estefan. Sin embargo, no es la única aplicación, ya que de la misma manera que aligera el peso, «lo podemos aumentar para, por ejemplo, una frenada de emergencia», asegura Vargas.

El Run&Save «es un sistema en constante adaptación y completamente independiente del conductor», señala Vargas. «Él solo recibirá al día un informe del ahorro», detalla. Pero el sistema está en constante movimiento para adaptarse a las condiciones de la carretera y el viento «gracias a la inteligencia artificial», revelan los creadores del prototipo.

Además, Run&Save también tiene otras líneas como utilizar la energía para recargar la batería de los vehículos eléctricos, «así también podemos aumentar la autonomía que es fundamental para los operadores», sentencia Vargas.