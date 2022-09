El reto de llevar la compra hasta el último rincón de la España vaciada ods 10 | reducción de las desigualdades 'La exclusiva' y Grupo Día sirven alimentos a domicilio a más de 7.000 habitantes de la provincia de Soria que no tienen un súper a menos de 15 kilómetros de sus viviendas o no pueden desplazarse

Once de la mañana. En el aparcamiento de uno de los supermercados que el Grupo Día tiene en Soria capital se citan repartidores, proveedores y clientes. Una de las furgonetas, negra con grandes letras serigrafiadas de La exclusiva, aguarda para cargar los pedidos de productos de alimentación que varias personas (muchas de ellas de avanzada edad) han hecho y que deben ser repartidas en la ruta diaria.

Apenas 10 minutos después de cargar todas las comandas, la furgoneta, con Victoria Tortosa (Vicky, para todos lo que la conocen) a la cabeza, está en casa de uno de sus primeros destinatarios. Tras esta primera entrega, se sucederán muchas otras por la ruta de las Tierras Altas, la escogida hoy, con varias paradas en poblaciones que, aunque puedan tener 300 casas, no reúnen a más de 22 vecinos. O en otros en los que apenas hay 6 personas viviendo. No hay límite de tiempo ni presión horaria.

Vicky es recibida como una más en cada parada. Se preocupa por el estado de las personas a las que deja sus pedidos. Y viceversa: los vecinos de estas pequeñas poblaciones rurales se interesan por el estado de Vicky. Tanto que, reconoce, el día que enterraron a su madre muchos de estos 'clientes' salieron de sus casas (cosa que no hacen para hacer la compra) para acompañarla en este duro momento.

«Por eso no me gusta que me digan que soy el Amazon rural», concede. «Mi labor es social. La exclusiva es una empresa de logística social. Mi misión es llevar algo tan básico como la comida a las personas que no tienen un fácil acceso a los supermercados», defiende la fundadora de esta empresa.

Un objetivo que comparte el Grupo Día, quien lleva un año de colaboración con La Exclusiva para, en la provincia de Soria, acercar el supermercado a las poblaciones de la España vaciada.

Según Alma Román, responsable de sostenibilidad del grupo Dia, de las 15.000 personas que viven en el medio rural en la provincia soriana (la capital tiene menos de 40.000 habitantes), la mitad no tiene un supermercado cerca a menos de 15 kilómetros en línea recta.

Por hacernos una idea, en el recorrido de Tierras Altas, la densidad de población apenas alcanza los dos habitantes por kilómetro cuadrado. Personas, en muchos casos, de muy avanzada edad, sin vehículo propio y sin red de transporte para moverse fácilmente.

Alejandro Guzmán es uno de los usuarios de este servicio de La Exclusiva, que acerca a los municipios más recónditos de Soria cualquier tipo de necesidad que tengan. Conmovido por todo lo que se ha perdido durante la pandemia (entre otras cosas, el poder estar más tiempo con sus nietos), para Guzmán ir al súper es una actividad de alto riesgo.

«Nos tenemos que cuidar y durante la pandemia hemos perdido la oportunidad de estar con mis nietos. Gracias a este servicio puedo estar con ellos, además de que no podemos ir a Soria todos los días, entre otras cosas porque no hay medios», detalla.

Aunque la mayoría de los usuarios de este servicio son gente mayor, cualquier persona o empresa de las zonas conocidas como la España vaciada, en este caso de la provincia de Soria, puede hacer un pedido de comida a Día y que sea servido por La Exclusiva en la provincia.

El objetivo compartido de ambas empresas es el mismo: servir comida a todas aquellas personas que, por la razón que sea, deciden quedarse en estos pueblos de la España vaciada, intentando evitar ahondar este desierto alimentario en el que se encuentran.

La tarea, sin embargo, no es fácil. Desde el grupo Día reconocen la intensa labor comercial que hace Vicky para que todo funcione. Tras un año de proyecto piloto, desde el grupo de distribución tienen claro que no vale solo con abrir el negocio online.

«La exclusiva hace una labor comercial llamando a clientes potenciales. Pero lo hace porque siente que es un negocio propio. Supone una red de confianza y una relación humana, el trato es familiar. Puede parecer sencillo, pero es complicado», exponen. Y ese es, sobre todo, el principal reto al que se enfrentan, tanto Día como la citad empresa de logística social, a la hora de replicar este modelo a otras provincias.

Los planes de expansión están, con lugares como Guadalajara, Burgos, Teruel, Cuenca, Palencia, León y Logroño en el punto de mira. Pero encontrar una Vicky en cada una de estas provincias, con esta vocación de logística social, en la que la métrica no sea el volumen de paquetes entregados por minutos sino el bienestar de las personas atendidas no es fácil.

«Siempre les insisto en que, si llevan 10 años comprando al panadero que se acerca hasta sus pueblos, que no me compren a mí», subraya la fundadora de La Exclusiva, alegando que hay sitio para todos en este mundo deshabitado.

Como empresa social, la rentabilidad no es el único parámetro por el que se rige La exclusiva, que cobra un porcentaje del volumen de ventas mensual a los proveedores por prestar este servicio y poder pagar así a trabajadores y la gasolina. «Hemos conseguido que 12 personas vuelvan en el último año a vivir a Soria», asegura orgullosa la fundadora de esta empresa.

Para Día, mientras, la clave está en que este proyecto acabe siendo sostenible, más que rentable. “No queremos hacernos ricos, pero sí que sea escalable a otras poblaciones”, explica Román.

Para lograrlo, además de encontrar a esas otras personas capaces de replicar La Exclusiva en otras provincias, hay que resolver otros retos. Uno de ellos es que las personas mayores deben hacer sus pedidos a través de una app o del Whatsapp. Algo para lo que, en muchas ocasiones, tienen que delegar en sus hijos.

Aunque La Exclusiva también colabora con el proyecto Pixie para fomentar que las personas mayores de la provincia de Soria le pierdan el miedo a la tecnología, ni todas las personas mayores de 70 años se sienten cómodas con este tipo de artefactos ni en todo estos municipios hay una red de telecomunicaciones que soporte conexiones a Internet. De hecho, hay zonas sin apenas cobertura. Pero eso ya es harina de otro costal.