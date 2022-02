Cáncer de pene: más que secuelas físicas

Sin relación con el cáncer de testículos

El cáncer testicular no tiene ninguna relación con el cáncer de pene. Lo único en lo que se asemejan es en que son enfermedades poco frecuentes. «Un paciente con cáncer de testículo no tiene más riesgo de tener un cáncer de pene, y viceversa. De hecho, los factores de riesgo del cáncer de pene no afectan y no provocan cáncer testicular. Este último es más típico de hombres jóvenes, mientras que el cáncer de pene suele afectar, en general, a hombres más mayores», explican los especialistas de ROC Clinic.

Los síntomas que caracterizan el cáncer de testículos son: aumento del tamaño testicular, sensación de pesadez en el escroto, dolor abdominal o en la ingle o molestias en un testículo o en el escroto.