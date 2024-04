Seis lugares de casa que te olvidas de limpiar... y que debes incluir en tu rutina

La primavera es el momento ideal para darle una vuelta a la casa. Es decir, para hacer una de esas limpiezas generales tan necesarias pero que tanta pereza dan. Aprovechando que cambiamos el armario, podemos dedicar un fin de semana a repasar nuestro hogar de arriba a abajo. «Antes, nuestras abuelas preparaban la casa para el calor por estas fechas cambiando la ropa de cama por otra más ligera, poniendo las persianas de bambú en las ventanas, etc. Ahora no tenemos que hacer eso, pero podemos aprovechar para darle un buen repaso», aconseja Alicia Iglesias, fundadora de Orden y Limpieza en Casa y 'coach' de organización. Y también podemos repasar esos filtros que tenemos en el hogar y que limpiamos entre poco y nada, algunos incluso «porque desconocemos que existen».

El microondas

«Ah, ¿pero tiene filtros?». Si esto es lo que se está preguntando, tranquilo. «Mucha gente no lo sabe. Y además, también hay modelos que carecen de ellos», reconoce Alicia Iglesias. Alguno tienen dos: uno de carbono y otro de grasa. El primero lo suelen llevar algunos modelos encastrables y está en la parte superior. Se accede a él abriendo la puerta y desatornillando. Otros solo tienen el último. «Normalmente está en los modelos que incluyen grill. Y se coloca tras el ventilador», avisa la experta. Lo peor es que «a veces tienes que ser MacGyver para acceder a él». Si usamos mucho el electrodoméstico para cocinar conviene echar un ojo cuanto antes.

La campana extractora

La magia de la campana extractora está en sus filtros, donde se deposita toda la grasa que absorbe. Por eso hay que limpiarlos bien. «Si no lo hacemos puede resultar hasta peligroso y coger fuego», advierte la experta en limpieza. Lo mejor es hacerlo con agua caliente y vinagre o bicarbonato, un producto que desengrase». Si hace falta, los ponemos a remojo. Luego, hay que dejarlos secar muy bien antes de volver a colocarlos en su sitio. La frecuencia con la que hacer esto es «la pregunta del millón», ríe Iglesias. Depende de cuánto y cómo cocinemos: «Si freímos poco, podríamos hacerlo una vez al mes. Pero si somos de cocinar mucho, conviene hacerlo más a menudo.

La lavadora

Otra de esas maravillas de la técnica que nos hace la vida más fácil es la lavadora. Sin embargo, la limpiamos poco. Mantener su filtro limpio es fundamental. En él acaban todo tipo de residuos como horquillas, restos de plásticos, pelusas y hasta piedras que puedan haberse quedado pegadas a nuestros zapatos o guardadas en los bolsillos de nuestra ropa. «A veces no funciona bien el electrodoméstico porque no lo hemos revisado nunca. En las más modernas ya te avisa para que lo hagas, pero en otras no y hay que apuntárselo», detalla Iglesias. Es muy fácil: localizamos el filtro, lo vaciamos, lo aclaramos y listo. «Lo aconsejable es hacerlo una vez cada cien lavados».

La secadora

«Cada vez que ponemos la secadora deberíamos limpiar su filtro», avisa la 'coach' de limpieza. No todo el mundo tiene en su casa este electrodoméstico, pero quienes sí deben tener en cuenta que si la ropa les sale con pelusa es porque no mantienen el filtro en condiciones: «Es muy sencillo, se puede hacer con la mano o incluso aspirarle». Son dos minutos que si se cogen como rutina mejorarán los resultados y harán que el electrodoméstico dure más.

La aspiradora

Cuando una aspiradora deja de hacer bien su trabajo porque le falta potencia y no es muy antigua es porque los filtros están sucios. Si notamos esto, es hora de cambiarlos. «Algunos son de papel y se sustituyen por otros. Otros, como los de los robots, se meten bajo el agua o en la lavadora y quedan perfectos».

El lavavajillas

Si cree que por aclarar los platos antes de meterlos en el lavavajillas se libra de limpiar su filtro, está equivocado. «En casi todos los modelos está en la base y hay que extraerlo y desmontarlo porque dentro tienen dos más». Cada 15 días habría que aclararlo y cepillarlo. Si descubrimos que, además, tiene moho, «mételo en una solución de agua oxigenada y agua del grifo un rato. Desaparecerá por completo».