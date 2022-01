Estos son los videojuegos más esperados de 2022

La industria de los videojuegos sigue ganando presencia en España. Tan solo en el año 2020 facturó 1.747 millones de euros (un 18% más que el año anterior), mientras que el número de 'gamers' ascendió a los 15,9 millones, según el informe 'La industria del videojuego en España, anuario 2020', de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Por ello, no es de extrañar que cada año se viva como un auténtico acontecimiento el estreno de nuevos 'video games' y 2022 viene cargado de lanzamientos.

Elden Ring

Elden Ring es uno de los más esperados, sobre todo para los amantes de la fantasía épica. Esta propuesta es fruto de la colaboración entre Hidetaka Miyazaki, artífice de la serie de videojuegos DARK SOULS, y el mismísimo 'padre de dragones' George R. R. Martin, autor de la aclamada 'Canción de hielo y fuego'. Su fecha de estreno es el 25 de febrero y estará disponible para PC; PS4; PS5; Xbox One; y Xbox Series X/S.

God of War Ragnarök

Otro lanzamiento que ha generado gran expectativa entre la comunidad de 'gamers' es God of War Ragnarök, impulsado por Santa Monica Studio. Se trata de la secuela de 'God of War (2018)', que ya en su momento causó sensación. Se estrenará este 14 de enero para PS5 y PS4.

Precisamente, Alberto Rodríguez, experto en videojuegos de la tienda ceX de Francisco Gourié (Las Pamas de Gran Canaria), destaca el interés que han despertado entre los jugadores End of Ring, debido a que tiene «mucha producción detrás», y God of War Ragnarök, ya que continúa una historia que «enganchó mucho».

Starfield

Se trata de la gran apuesta de Microsoft para este año. No es para menos, ya que supone el primer universo nuevo ideado, en 25 años, por Bethesda Game Studios -creador del reconocido The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4-, según reconoce la propia entidad en su web. Los 'videojugadores' podrán disfrutar de Starfield el próximo 11 de noviembre, en las plataformas PC y Xbox Series X/S.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Otro de los estrenos más esperados es la secuela del clásico Breath of the Wild, de Nintendo. Aunque todavía no se ha concretado la fecha de lanzamiento, sí se sabe que tendrá lugar este año. Estará disponible para Nintendo Switch.

Leyendas Pokémon: Arceus

Esta nueva propuesta del universo Pokémon es, cuando menos, prometedora, especialmente para aquellos 'gamers' que pedían un cambio de revoluciones en la saga. Expectativa que se podrá confirmar a partir del 28 de enero, fecha de su estreno. Los jugadores podrán disfrutar de Leyendas Pokémon: Arceus con Nintendo Switch.

Tanto es así que, el experto en videojuegos de ceX, Alberto Rodríguez, señala que tanto lo nuevo de Zelda como de Pokémon son las apuestas más esperadas de Nintendo.

Desde luego, estos no son los únicos videojuegos que se lanzarán en 2022, pero sí algunos de los más destacados y esperados. Entre las opciones que también entrarán en el mercado este año, figuran: Dying Light 2 (del estudio Techland); Lost Ark (Tripod Studio); Total War Warhammer 3 (Creative Assembly); Horizon Forbidden West (Guerrilla Games); y Triangle Strategy (Artdink).