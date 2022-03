Una reclusa agrede salvajemente a varios funcionarios en Juan Grande

Los hechos se produjeron a la hora del reparto de la comida, sobre las 13.30 horas en el departamento de enfermería, cuando Jennifer A G., una interna primaria pero con diversas sanciones por motivos disciplinarios, comenzó a llevar a cabo tocamientos sobre uno de los ordenanzas del mismo, con el que al parecer mantiene una relación sentimental.

En ese momento, las funcionarias presentes le recriminaron su actitud, momento en el cual la interna reaccionó con enorme agresividad ante las mismas, propinándoles a ellas, así como a los compañeros de seguridad que acudieron al lugar, patadas, escupitajos, a uno de ellos lo agarró de los testículos, además de ser insultados y amenazados con matarlos.

Además, alcanzó con una patada al Jefe de Servicios, tirándolo al suelo mientras exclamaba mostrando una actitud muy agresiva «me he quedado con sus caras hijos de puta, no se me van olvidar, les voy a partir la cara», a la vez que escupía a los funcionarios presentes.

Agresividad extrema

Tras conseguir inmovilizarla y conducirla al departamento de aislamiento, l a reclusa volvió a emprenderla a golpes, esta vez con los funcionarios destinados en el mismo. Ocurrió cuando intentaron retirarle la sujeción mecánica y ella les propinó un cabezazo y una patada.

Pasados unos minutos y cuando la interna parecía estar más calmada, los funcionarios volvieron a sufrir una nueva embestida de la misma. Cuando los trabajadores procedieron a intentar retirarle las sujeciones, aprovechó para lanzarles nuevamente patadas, escupitajos , amenazas e insultos, aunque en esta ocasión la peor parada fue una funcionaria a la que la interna agarró del pelo, arrancándole varios mechones del mismo hasta que sus compañeros consiguieron soltarla.

En el suelo continuó en un alto estado de agresividad amenazando a los funcionarios y gritándoles «sé quiénes son ustedes, les voy a matar, tengo para todos, en la calle les busco«, arañando a una funcionaria en el cuello y escupiéndole en la cara.

Según el sindicato de trabajadores penitenciarios 'Tu Abandono Me Puede Matar' el de este lunes se trata de «otro nuevo incidente más en este centro en la víspera del día de la mujer trabajadora. Los trabajadores penitenciarios denuncian una vez más, la necesidad de dotarlos de medios legales como ostentar la condición de autoridad, materiales como pistolas táser para casos de extrema agresividad y personales, a sí como de formación para actuar en situaciones como esta, de la que carecen por completo».