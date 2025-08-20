Una mujer de 64 años resulta herida tras caer desde varios metros en Mogán La afectada sufrió un traumatismo en la cadera y fue trasladada por el SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria tras ser rescatada por los bomberos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59 Comenta Compartir

Una mujer de 64 años resultó herida de carácter moderado en la madrugada de este martes tras precipitarse de forma accidental desde varios metros de altura en el municipio grancanario de Mogán.

El incidente se produjo en torno a las 05.10 horas en la calle Juan Díaz Rodríguez, cuando, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, se recibió una alerta indicando que una persona se había caído a la vía pública desde una altura considerable.

Hasta el lugar se desplazaron los recursos de emergencias activados por el 112: una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los bomberos procedieron al rescate de la afectada, que fue atendida en el lugar por el personal sanitario del SUC. Tras ser estabilizada, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con un traumatismo en la cadera de carácter moderado.

Una mujer de 64 años herida de carácter moderado al precipitarse desde altura a la vía pública en la calle Juan Díaz Rodríguez en Mogán #GranCanaria



➡️La afectada fue rescatada por bomberos de @emergencias_gc



Más información ⬇️https://t.co/cCzshclhbk pic.twitter.com/dqaQNWKMg8 — 112 Canarias (@112canarias) August 20, 2025