Un motorista resulta herido tras sufrir una caída en Agaete
Fue derivado al Hospital Doctor Negrín, con diversas policontusiones de carácter moderado
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:06
Un motorista de 36 años sufrió diversas contusiones de carácter moderado tras caerse de su vehículo este domingo, sobre las 11.31 horas, en el kilómetro 2 de la carretera GC-200, en el municipio grancanario de Agaete.
El 112 Canarias fue alertado de que el hombre precisaba asistencia sanitaria a esa hora, cuando activó los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario desplazado hasta el lugar valoró al herido y lo trasladó al Hospital Doctor Negrín.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias pertinentes.