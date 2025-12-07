Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Un motorista resulta herido tras sufrir una caída en Agaete

Fue derivado al Hospital Doctor Negrín, con diversas policontusiones de carácter moderado

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:06

Un motorista de 36 años sufrió diversas contusiones de carácter moderado tras caerse de su vehículo este domingo, sobre las 11.31 horas, en el kilómetro 2 de la carretera GC-200, en el municipio grancanario de Agaete.

El 112 Canarias fue alertado de que el hombre precisaba asistencia sanitaria a esa hora, cuando activó los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario desplazado hasta el lugar valoró al herido y lo trasladó al Hospital Doctor Negrín.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias pertinentes.

