Un herido en una colisión entre un camión y un coche en la GC-1, a la altura de Sardina El conductor del turismo quedó atrapado tras el impacto y tuvo que ser excarcelado por los bomberos antes de ser evacuado con posible traumatismo en la espalda

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:45

Un accidente de tráfico este miércoles en la GC-1, en dirección sur y a la altura del cruce de Sardina, deja a una persona herida tras la colisión por alcance de un camión contra un coche.

El conductor del turismo quedó atrapado en el interior del vehículo y presenta un posible traumatismo en la espalda, según informaron los servicios de emergencias. Para su rescate, los bomberos tuvieron que realizar maniobras de excarcelación, abriendo y generando espacio por el lateral derecho del coche con el fin de poder extraer al afectado con seguridad.

El herido fue finalmente atendido por los sanitarios y evacuado a un centro hospitalario.

🚨Intervención destacada,



🚒Accidente de tráfico GC1 dirección sur a la altura del Cruce de Sardina.

🚘Colisión por alcance de un camión contra un coche.

👤Persona en el interior del coche con posible traumatismo en la espalda, con atrapamiento físico 1. pic.twitter.com/b4gPrXQGSv — BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) September 3, 2025

