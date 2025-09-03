Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de como quedó el turismo tras el accidente. C7

Un herido en una colisión entre un camión y un coche en la GC-1, a la altura de Sardina

El conductor del turismo quedó atrapado tras el impacto y tuvo que ser excarcelado por los bomberos antes de ser evacuado con posible traumatismo en la espalda

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:45

Un accidente de tráfico este miércoles en la GC-1, en dirección sur y a la altura del cruce de Sardina, deja a una persona herida tras la colisión por alcance de un camión contra un coche.

El conductor del turismo quedó atrapado en el interior del vehículo y presenta un posible traumatismo en la espalda, según informaron los servicios de emergencias. Para su rescate, los bomberos tuvieron que realizar maniobras de excarcelación, abriendo y generando espacio por el lateral derecho del coche con el fin de poder extraer al afectado con seguridad.

El herido fue finalmente atendido por los sanitarios y evacuado a un centro hospitalario.

