Finaliza la fase de emergencia por el vertido del atunero encallado en Lanzarote El Plan Marítimo Nacional pasa a fase de alerta tras mejorar las condiciones en la costa de Órzola

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:09 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

La fase de emergencia del Plan Marítimo Nacional (PMN) por el vertido del atunero encallado en el norte de Lanzarote se ha dado por finalizada a las 16.50 horas de este viernes. Así lo ha confirmado el Centro de Coordinación, que mantiene activo el plan en fase de alerta.

El pesquero, que encalló este martes en la costa de Órzola tras ser utilizado para el traslado irregular de cinco migrantes marroquíes, provocó un vertido contaminante que obligó al cierre de las playas de Caletón Blanco y El Charco de la Condesa. Según las últimas evaluaciones técnicas, el derrame en el mar es ya mínimo, con presencia únicamente de irisaciones, y el combustible derramado en tierra permanece confinado en una zona controlada de unos 600 metros.

Los trabajos de limpieza del litoral y contención del vertido continúan, bajo la coordinación del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y con el apoyo de la Capitanía Marítima, el Gobierno de Canarias y la Delegación del Gobierno.

Temas

Alerta

Órzola