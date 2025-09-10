Encalla un barco atunero en Órzola El incidente tuvo lugar en la madrugada de este miércoles y en el operativo de rescate aún participan los bomberos, el helicóptero del GES y Salvamento Marítimo

Durante la madrugada de este miércoles, un barco atunero quedó encallado en la zona del Charco de la Condesa en Órzola, Lanzarote. Sobre las 5.44 horas, el Consorcio de Seguridad y Emergencias recibió la alerta y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos, el helicóptero del GES y Salvamento Marítimo.

El acceso a la zona fue bastante complicado por la altura que tenía la embarcación. A estas horas de la mañana, ya han sido rescatados cinco tripulantes de origen marroquí. Se encuentran fuera del buque pero aún no en zona segura. A lo largo de la mañana continuarán con las labores de rescate.

Además, se han empezado a ver manchas de petróleo por la zona y se ha solicitado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias que active el plan ante una posible contaminación marina.