Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 10 de septiembre de 2025
El atunero encallado en el Charco de la Condesa. C7

Encalla un barco atunero en Órzola

El incidente tuvo lugar en la madrugada de este miércoles y en el operativo de rescate aún participan los bomberos, el helicóptero del GES y Salvamento Marítimo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:53

Durante la madrugada de este miércoles, un barco atunero quedó encallado en la zona del Charco de la Condesa en Órzola, Lanzarote. Sobre las 5.44 horas, el Consorcio de Seguridad y Emergencias recibió la alerta y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos, el helicóptero del GES y Salvamento Marítimo.

El acceso a la zona fue bastante complicado por la altura que tenía la embarcación. A estas horas de la mañana, ya han sido rescatados cinco tripulantes de origen marroquí. Se encuentran fuera del buque pero aún no en zona segura. A lo largo de la mañana continuarán con las labores de rescate.

Además, se han empezado a ver manchas de petróleo por la zona y se ha solicitado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias que active el plan ante una posible contaminación marina.

