Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo Los ocupantes, cuatro adultos y un menor, fueron rescatados en Órzola tras varios días sin comer | La Policía Nacional y Guardia Civil investigan el origen y la propiedad del atunero

Efe Arrecife Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:47 | Actualizado 14:07h.

El pesquero que encalló en la madrugada de este martes en el norte de Lanzarote es, según los primeros indicios, una embarcación utilizada como patera para llegar de forma irregular a Canarias. A bordo viajaban cinco hombres de nacionalidad marroquí —cuatro adultos y un menor—, que fueron rescatados por los bomberos en la zona de Órzola conocida como el Charco de La Condesa.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias confirmaron que los rescatados han sido interrogados por agentes de la Comisaría de Arrecife. En paralelo, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar el origen del barco y su propiedad, mientras se recopilan los testimonios de los ocupantes.

La embarcación, un atunero de unos 15 metros de eslora con bandera marroquí, quedó varada en una baja rocosa y posteriormente se incendió tras el rescate de sus tripulantes. Según relataron los propios migrantes a los bomberos, llevaban cinco días sin comer, un hecho que, junto a su estado de debilidad y las circunstancias del varamiento, reforzó la sospecha de que no se trataba de un accidente de pesca.

Aunque no es habitual que se utilicen pesqueros en la Ruta Canaria, sí existen precedentes. El pasado 18 de junio, catorce tripulantes de otro barco marroquí —entre ellos un menor— llegaron al puerto de Arrecife, donde solicitaron asilo político.