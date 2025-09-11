El atunero encallado en Lanzarote provoca el cierre de varias playas La prohibición, que se produce tras el accidente del pesquero, se mantendrá hasta que las autoridades sanitarias garanticen la salubridad de la zona

El Ayuntamiento de Haría anunció ayer el cierre de las playas de Caletón Blanco y El Charco de la Condesa debido a los vertidos contaminantes procedentes del atunero encallado desde la madrugada del miércoles en la costa de Órzola.

El pesquero, que encalló en el norte de Lanzarote el pasado martes, el cual fue utilizado como embarcación ilegal para llegar de forma irregular a Canarias y en la que iban a bordo cinco migrantes marroquíes, ha provocado la clausura de varias playas por la gran cantidad de residuos contaminantes que trajo consigo su ruptura.

La Capitanía Marítima de Las Palmas, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo canario han analizado esta mañana los últimos datos disponibles sobre el derrame ocasionado por el naufragio: apenas se aprecia vertido en el mar, solo irisaciones, y el combustible que ha llegado a la costa es escaso y está prácticamente confinado en un tramo de unos 600 metros de costa, dentro de una ensenada.

Desde los sevicios de emergencia están intentando paliar esta fuga de residuos y petróleo que llevan extendiéndose desde ayer y que han llegado hasta otras zonas cercanas de la costa. Para ello, continúan utilizando mantas absorventes con la intención de paliar esta fuga de contaminación.

La institución municipal trabaja en colaboración con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que ha activado el Plan de Emergencia Insular ante la contaminación marina, con el objetivo de realizar la limpieza del litoral y recogida de residuos.

El capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, ha explicado a EFE que, por precaución, seguirá vigente el nivel 1 de emergencia del Plan Marítimo Nacional al menos hasta el viernes por la mañana, cuando se volverá a valorar la situación y, si todo progresa como hasta ahora, probablemente se decida desescalar el nivel de alerta.

A esto se suma, la necesidad de retirar la embarcación de la bahía a la mayor brevedad posible debido a las grandes dimensiones de los restos de la misma y que han quedado repartidos por la zona. Esto pretende poder evitar posibles daños en la biodiversidad marina y al ecosistema. Por ello, el plan continúa activo y seguirá estándolo hasta que s etermine con toda la limpieza del litoral.

Imágenes de los restos del pesquero encallado. C7

Sus cinco ocupantes, todos de nacionalidad marroquí, siguen en la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife, adonde fueron trasladados tras recibir una primera asistencia en el Hospital Doctor Molina Orosa por lesiones leves. Con este suman ya cuatro navíos que trasladan de manera irregular a migrantes hasta las costas de Lanzarote.

La Capitanía Marítima está pendiente de localizar en Marruecos a su armador y de confirmar si, como sospecha, se trata de un barco sustraído. Lo que sí tiene claro es que ya «es irrecuperable«.

Desde el Consistorio se solicita a la ciudadanía que evite la proximidad a las zonas afectadas. Asimismo, se pide que se respete la señalética provisional, al mismo tiempo que pide disculpas por las molestias ocasionadas.