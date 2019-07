«Entró al baño, sacó un cuchillo que escondía y nos apuñaló»

La agredida recuerda los minutos antes de la agresión y el momento en que fue acuchillada. «Mi amiga y yo fuimos al baño, es una zona estrecha y no se ve desde fuera. Él vino detrás, nos dijo que se nos había caído dinero y cuando fuimos a mirar entró en el baño. Ya dentro se sacó el cuchillo que llevaba escondido en la espalda y nos dijo que le diéramos todo lo que teníamos encima. En ese momento me empezó a acuchillar», relata.

Las ocho heridas causadas por todo el cuerpo, tres de ellas de profundidad, le siguen doliendo a la joven, de 19 años, atacada en la madrugada del pasado lunes junto a una amiga, también de 19 años, en el baño de un establecimiento en el casco de San Mateo. «Aún me duelen las heridas, pero me estoy recuperando. Lo peor es que sigo recordando lo sucedido», afirma. La joven rompe su silencio para dar su testimonio de lo ocurrido aunque prefiere mantener su anonimato mientras sigue recuperándose de lo vivido junto a una amiga, también de 19 años, que también fue atacado. Junto a ellas, un joven, de 27 años y que las defendió del ataque resultó también herido por arma blanca.

«Salí ensangrentada e la y me tiré al suelo del local. No podía con mi alma», sostiene la joven

El presunto agresor, de 27 años, le asestó hasta ocho puñaladas por todo el cuerpo. «De repente me dijo que saliera del baño, mientras apuñalaba a mi amiga. Salí ensangrentada y me tiré al suelo del local. No podía con mi alma», rememora.

Mientras ella yacía en el suelo del local el presunto agresor acuchillaba a su amiga en el baño, con la que llegó a forcejear. Fue en ese momento cuando el amigo de las jóvenes se dirigió al baño para intentar auxiliar a la otra joven. El presunto agresor intentó salir huyendo del local, se encaró al amigo de las jóvenes y le acuchilló en el cuello. Poco después era interceptado por varios testigos de los hechos en plena Avenida Tinamar donde fue retenido y agredido hasta la llegada de los agentes de la Guardia Civil.

«Desde que me tiré al suelo perdí la noción del tiempo, lo que se que pasó es lo que me han contado. Me dio la sensación de que la ambulancia tardó en llegar, pero no estoy segura», subraya. La joven se recupera rodeada del cariño de los suyos e intentando no revivir lo ocurrido.