El Yoyas: «¡No sabéis quién soy yo!»

El polémico exconcursante de Gran Hermano protagonizó un desagradable incidente cuando iba a ser detenido por una pareja de agentes de la Guardia Civil en el domicilio de los padres de la denunciante Fayna Bethencourt, en Pozo Izquierdo. Si bien y según testigos presenciales no opuso resistencia a la detención, sí que mostró ante los agentes una actitud prepotente y despectiva profiriendo amenazas en tono despectivo tales como «¡no sabéis quién soy yo, tengo muchos abogados!», y también gritaba dirigiéndose a la vivienda de sus suegros diciendo «¡mirad lo que me habéis hecho, que mis hijos vean como me detienen!».

Antes de su traslado a las dependencias oficiales, los agentes de la Guardia Civil permitieron al Yoyas recoger sus pertenencias en el vehículo de alquiler que había contratado a su llegada a Gran Canaria y fue conducido por una unidad con vehículo mampara de la Policía Local de Agüimes hasta el cuartel donde pasó la noche en los calabozos.