«Darles auxilio a esas personas ha sido una enseñanza de vida»

Mucho sufrimiento

Ahora que conoce de cerca el drama de la inmigración que llega hasta las costas canarias en estas pequeñas embarcaciones, a Vilariño no le que dan dudas: «ha de ser horroroso el sufrimiento de estas personas en sus países de origen para lanzarse al mar en esas condiciones y varios días», apunta.

Recuerda que estaba haciendo deportes en la playa cuando la vio. Asegura que no dudó ni un instante, y que al igual que otras muchas personas, se volcó por entero a prestarles auxilio. «En ese momento no tienes en cuenta nada, solamente piensas en ayudar y tratar de mitigarles el sufrimiento; es imposible ponerse a pensar en que no tienes guantes o lo que debes o no debes hacer», indica.

Por eso lo primero que hizo, tras consultar el socorrista que estaba en la playa, fue acudir en busca de agua y de galletas dulces. «Después llamé a mi mujer, porque al ver que había bebés, como tenemos dos niños pequeños, le pedí que trajera biberones para darle alimentos a esos bebés; la verdad que ha sido duro. Hasta ahora esto lo leía en reportajes, lo veía como si fuese una película, pero en este momento se bien lo que es el sufrimiento de estas personas, y lo que más me ha impactado ha sido la presencia de los bebés, ahí se nos dispara toda la sensibilidad humana», afirma.