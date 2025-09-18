Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en Telde
Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil dirigiendo el tráfico en la GC-1 tras un accidente. C7

Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en Telde

El accidente, en sentido norte, también está provocando grandes retenciones en la capital

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:53

Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla ha provocado retenciones en la GC-1 a primera hora de la tarde de este jueves. El accidente se ha producido en sentido norte y ha colapsado el tráfico en Telde y largas colas en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en la rotonda del Hospital Doctor Negrín.

Según informa el Servicio de Urgencias Canario, el accidente tuvo lugar sobre las 14:00 a la altura de la salida 6 en sentido norte.

Al lugar del siniestro se han trasladado dos ambulancias y efectivos de la Guardia Civil. Aún no se conoce si ha habido heridos y cuál es su estado.

