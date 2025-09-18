Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1 El accidente a la altura de La Pardilla, en sentido norte, ha dejado cuatro heridos leves

Una colisión entre tres vehículos a la altura de La Pardilla, sobre las 14.00 horas de este jueves, ha colapsado el tráfico en la GC-1 en sentido norte, provocando largas retenciones que se extienden desde Telde hasta Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en la rotonda del Hospital Doctor Negrín.

La colisión ha dejado tres heridos de carácter leve: un varón y una mujer con cervicalgia y otra mujer con policontusiones. Dos de ellos fueron trasladados a la Clínica Arnao, en Telde, y al Hospital Insular, según informa el 112 Canarias.

Las imágenes compartidas por conductores muestran filas interminables de coches, reflejando el impacto del siniestro sobre la movilidad y la frustración de los conductores atrapados en las retenciones.

