Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes del colapso en la GC-1.
Imágenes del colapso en la GC-1. Arcadio Suárez

Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1

El accidente a la altura de La Pardilla, en sentido norte, ha dejado cuatro heridos leves

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:02

Una colisión entre tres vehículos a la altura de La Pardilla, sobre las 14.00 horas de este jueves, ha colapsado el tráfico en la GC-1 en sentido norte, provocando largas retenciones que se extienden desde Telde hasta Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en la rotonda del Hospital Doctor Negrín.

La colisión ha dejado tres heridos de carácter leve: un varón y una mujer con cervicalgia y otra mujer con policontusiones. Dos de ellos fueron trasladados a la Clínica Arnao, en Telde, y al Hospital Insular, según informa el 112 Canarias.

Las imágenes compartidas por conductores muestran filas interminables de coches, reflejando el impacto del siniestro sobre la movilidad y la frustración de los conductores atrapados en las retenciones.

Arcadio Suárez

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en la GC-1
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  6. 6 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  7. 7 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  8. 8 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  9. 9 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  10. 10 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1