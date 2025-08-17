Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Minerva de los Milagros A. P. SOS Desaparecidos

Buscan a Minerva de los Milagros A. P., desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

La mujer, de 38 años, fue vista por última vez el 1 de agosto en la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:34

La asociación SOS Desaparecidos ha lanzado un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Minerva de Los Milagros A. P., una mujer vulnerable de 32 años desaparecida el viernes 1 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, según informó en su cuenta oficial de 'X'.

Según la descripción aportada por la asociación, mide 1'62 metros de altura, presenta una complexión delgada, tiene el pelo negro rizado y los ojos negros.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan al teléfono 868 286 176 o al mail info@sosdesaparecidos.es.

