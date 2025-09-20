Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 20 de septiembre de 2025
Imagen del registro en unos de los barcos. Ministerio del Interior

La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque

Tribunales ·

En total, en la operación ya han sido detenidas 17 personas

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:25

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado prisión provisional para seis de los detenidos en el operativo lanzado el pasado martes en Canarias contra la banda del presunto narcotraficante José el del Buque, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

De los 17 detenidos, ocho pasaron el jueves a disposición judicial por videoconferencia por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que estaba de guardia, acordó prisión comunicada y sin fianza para seis de ellos; envió a otro a prisión pero con una fianza de 25.000 euros, que ya ha satisfecho, por lo que ya se encuentra en libertad; y a otro le dejó libre.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, explicó en declaraciones a la prensa que José el del Buque se entregó a la Policía Nacional «precisamente por la presión de la propia investigación», que ha permitido «importantes» arrestos.

En relación a José, el del Buque, en marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.

Pestana destacó asimismo que se trataba de una operación «muy importante» en materia de antidroga, «una vez más en Canarias», y en un trabajo conjunto entre Guardia Civil y Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque

Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque

17 los detenidos en la operación contra el narco en la que fue detenido José el del Buque

Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?

Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?

Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico

Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  2. 2 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  3. 3 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  4. 4 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»
  5. 5 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  6. 6 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  7. 7 La Policía Canaria autogalardona a cuatro de los cinco miembros del tribunal de sus propios premios
  8. 8 Los médicos mantienen la huelga tras sentarse con Sanidad: «No garantizan nada»
  9. 9 Un jurado popular juzgará a tres acusados de presuntamente asesinar a un matrimonio belga en Tenerife
  10. 10 El Gobierno traslada a Bruselas que el Aiem no incide en los precios de la cesta de la compra de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque

La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque