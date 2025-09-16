Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización liderada por José el del Buque? Los registros comenzaron este martes y acabaron detenidas 15 personas | Se espera que este miércoles pasen todos a disposición judicial

José 'el del Buque' protagonizó una pelea en la categoría de lucha MMA en julio de 2017 en el Gran Canaria Arena.

15 personas detenidas, 19 registros, entre los que se encuentran una pescadería del Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria y una embarcación, y al menos dos importaciones de droga a Canarias vía marítima es el resultado de la investigación efectuada desde hace meses por la Policía Nacional en el marco de una operación contra el narcotráfico en las islas por presuntos delitos contra la salud pública de notoria importancia y de extrema gravedad por la cantidad de droga y empleo de embarcaciones y blanqueo de capitales. Las detenciones se produjeron tras la orden de entrada y registro autorizada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Está previsto que los detenidos pasen este miércoles a disposición judicial.

La investigación reveló la existencia de una presunta estructura jerárquica, con roles diferenciados entre los miembros, que introducían la droga en Canarias mediante embarcaciones marítimas. A José el del Buque y Raúl E.Q. se les atribuye el papel de supuestos líderes dentro del entramado. Contaban con dirección, financiación, logística, transporte, vigilancia y hasta distracción de fuerzas policiales. Llevaban a cabo reuniones de coordinación, compra de material y tenían embarcaciones llamadas 'La Torrija', 'Los Corderos' u 'Olisarte Taxsea'.

Según las pesquisas, con esta última fue con la que presuntamente empezaron las operaciones. Fue adquirida en diciembre de 2023 y el 15 de julio de 2024 parte para Venezuela con las funciones de regresar con el cargamento por la vía marítima. El 29 de agosto del mismo año, lograron identificar al 'Olisarte Taxsea' con cuatro individuos que intentaban introducir cocaína en la capital. La Policía logró intervenir la embarcación en Tasarte y ubicar a dos de los investigados como responsables de la coordinación de la entrada de droga.

¿Quiénes son?

Los nombres de los detenidos son José Ramón A.C., Samuel C.T., Sebastián M.M., Agustín C.T., Abdellah K., Pedro B.S., Cristo C.L., Kevin C.L., Adexe M.M., Doramas M.M., Antonio S.R., Kevin C.L., Alejandro R.G., Pedro M.M y Jesús H.M. Todos de Gran Canaria menos Jesús H.M., de La Gomera.

Según las investigaciones, Samuel C.T. era presuntamente el encargado de financiar la operación de transporte e introducción de la droga, Sebastián M.M. y Agustín C.T. fueron los encargados de traer la droga por vía marítima. Abdellah K. y Antonio S.R. fueron los encargados de comprar objetos hallados en la embarcación 'Olisarte Taxsea'. Pedro B.S. participó en la recogida de miembros de la red tras las operaciones. Cristo y Kevin C.L. son hermanos y fueron tripulantes de la embarcación 'Los Corderos'. Adexe M.M. y Doramas M.M participaron en maniobras de distracción a la policía. Pedro M.M. instaló el motor al velero 'Olisarte Taxsea' y Alejandro R.G. fue el encargado de los trámites para la adquisición de una de las embarcaciones. Ángel C.N. era el hombre de confianza de Samuel C. T. y el encargado de recoger a miembros tras las operaciones.

La investigación, coordinada por la Audiencia Nacional y que permanece bajo estricto secreto de sumario, está relacionada con la entrega a las autoridades de José Ramón A. C., alias José el del Buque, quien este lunes se personó en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado de su abogado, Miguel Ángel Pérez Diepa, y junto a otro de los investigados Raúl E.Q.

Después de prestar ambos declaración a las autoridades, se efectuaron registros en domicilios ubicados en Guanarteme, Schamann, Las Rehoyas, La Isleta, Almatriche, Casa Ayala y Ladera Alta en Las Palmas de Gran Canaria; Jinámar y Marzagán en Telde y Valle Gran Rey en La Gomera.

También registraron una de las embarcaciones utilizada presuntamente por los investigados Sebastián M.M. y Agustín C.T., que se encontraba en el muelle de Puerto Rico. Además de una pescadería del Mercado Central de la capital grancanaria. Se efectuaron al menos 19 registros, de los que todos fueron domiciliarios exceptuando estos dos últimos.

En estas actuaciones han participado la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco), Policía Judicial de la Jefatura Superior de Canarias y Guardia Civil.