Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:04

La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en el marco de una operación contra el narcotráfico en Canarias, después de que José 'el del Buque' se entregara voluntariamente a las autoridades este lunes. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien advirtió que la cifra de arrestados es aún provisional y podría aumentar en las próximas horas.

Según explicó Pestana a los medios, el conocido narcotraficante se entregó «precisamente por la presión de la propia investigación», lo que permitió desencadenar una serie de detenciones «importantes» relacionadas con la red que se investiga.

El delegado remarcó que se trata de una operación «aún en marcha» y bajo secreto de sumario, por lo que no se puede determinar aún su alcance. La investigación está siendo coordinada por la Audiencia Nacional.

En relación a José el del Buque, el pasado 13 marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria, lo que puso manos a la obra a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de localizar a su familia, que fueron liberados el viernes 14 de marzo.

Finalmente Pestana ha querido mostrar su satisfacción como delegado del Gobierno por una operación que ha calificado de «muy importante» en materia de antidroga, «una vez más en Canarias», y en un trabajo conjunto entre Guardia Civil y Policía Nacional, que destacó está teniendo un «efecto positivo» en cuanto a los resultados

