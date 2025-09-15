Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico Declarará este martes y pasará a disposición judicial probablemente el miércoles | Saltó a los medios nacionales tras el secuestro de su esposa e hijo en su vivienda en una urbanización de lujo de El Salobre

José 'el del Buque' protagonizó una pelea en la categoría de lucha MMA en julio de 2017 en el Gran Canaria Arena.

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:49 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

José Ramón A.C., alias José el del Buque, se ha entregado a la Policía Nacional en la tarde de este lunes en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

El empresario, que saltó a los medios nacionales tras el secuestro de su esposa e hijo el pasado 13 de marzo en el chalet en el que la familia vivía en una urbanización de lujo de El Salobre, está siendo investigado por la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (Udyco) en una causa que está tramitando la Audiencia Nacional y que permanece bajo estricto secreto de sumario, relacionada con la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Según ha podido saber este periódico, la investigación lleva en curso varios meses y la Policía Nacional llevaba tras sus pasos durante todo ese tiempo, aunque no había sido localizado hasta este lunes, cuando se ha presentado de forma voluntaria en la sede general de la Policía Nacional en Canarias para entregarse en compañía de su abogado, Miguel Ángel Pérez Diepa.

Allí le fueron leídos sus derechos y se le informó de los hechos por los cuales está siendo investigado, en concreto presuntos delitos contra la salud pública y organización criminal.

También se ha entregado Raúl E., que ha quedado detenido en calidad de investigado por los mismos delitos.

Está previsto que José Ramón A.C., que quedó custodiado en los calabozos, declare mañana para las oportunas explicaciones ante los cargos que se le imputan y pasará a disposición judicial probablemente el miércoles.

Conmoción por el secuestro de su mujer e hijo en El Salobre

La vivienda donde ocurrió todo, el pasado jueves, se encuentra en una zona residencial de alto 'standing', junto al campo de golf de El Salobre. Arcadio Suárez

El secuestro de la familia de José el del Buque el pasado 13 de marzo causó una gran conmoción social y puso enseguida manos a la obra los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para intentar localizar a los secuestrados, que fueron liberados el viernes 14 de marzo.

Según el crudo relato de la propia secuestrada tanto en sede judicial como ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta -Grupo de Homicidios-, tanto ella como su hijo fueron interceptados, retenidos durante dos días, y finalmente liberados por un grupo de hombres encapuchados que se identificaron falsamente como agentes de policía.

Según su testimonio, al principio los investigados fueron violentos pero luego cambiaron de actitud cuando les contaron que se habían equivocado de víctimas, que eran extranjeros aunque no supo identificar el idioma en el que hablaban y que estuvieron retenidos en dos casas en Gran Canaria durante esas angustiosas horas de rapto hasta que fueron liberados previo presunto pago de 303.698 dólares en criptomonedas.

Tres detenidos por el secuestro, en prisión provisional

La investigación del secuestro derivó en la detención de cinco personas, en actuaciones de la Policía Nacional en Gran Canaria y en la península, de los que tres ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza: Joaquín Miguel G.S., José María G.N. y Jesús Nestlé H.M.. Tanto estas tres personas investigadas, al igual que las otras dos más que están en libertad con cargos, se acogieron en todo momento a su derecho de no prestar declaración ni a la Policía Nacional ni a la autoridad judicial.

Entre los detenidos estaban un matrimonio y su hijo. La mujer y el hijo se encontraban en la península, donde fueron detectados por los agentes de la Policía Nacional. Se sospecha que el traslado a la península fue siguiendo indicaciones del padre, que sospechaba que estaban siendo investigados.

Desde un primer momento la investigación se centró en un posible ajuste de cuentas entre bandas de narcotráfico. Las pesquisas giraron en torno a lo que en el argot del tráfico de drogas se conoce como 'un vuelco', esto es, un robo de droga de un grupo narco a otro.