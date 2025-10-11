La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio Ya solo queda en pie la acusación de la Fiscalía, que pide dos años y medio de prisión para el futbolista grancanario

La defensa de la víctima menor de edad en el caso Asencio retira la acusación contra el futbolista grancanario del Real Madrid. Hace unas semanas, la otra víctima había anunciado que también retiraba los cargos, por lo que el jugador ya solo está acusado por la Fiscalía, que pide dos años y medio de prisión para él.

Según informa COPE, la segunda víctima ha reconocido que el comportamiento de Asencio «fue completamente diferente al del resto de acusados» y que el jugador del Real Madrid se ha disculpado por cometer «una censurable indiscreción», además de resarcir los daños morales ocasionados.

Cuando se conoció esa que la primera víctima, la que era mayor de edad en el momento de los hechos, retiraba su acusación, CANARIAS7 ya informó de que la otra víctima estaba en negociaciones con el abogado del futbolista. Esa negociaciones han terminado también en la retirada de la acusación.

Esto no significa que Asencio se libre de sentarse en el banquillo de los acusados. El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) declaró la apertura de juicio oral contra el futbolista grancanario y los otros tres acusados. Cuando se celebre el juicio, en el trámite de cuestiones previas, las dos acusaciones particulares anunciarán que no van a ejercer acciones contra Asensio. La Fiscalía deberá decidir si sigue adelante con su acusación, en la que pidió dos años y medio de prisión y 10.000 euros de indemnización de 10.000 por dos delitos contra la intimidad.

Según el relato de los hechos recogido en los escritos de acusación, las víctimas, de 18 y 16 años respectivamente en ese momento, acudieron a una cabaña reservada del Beach Club Amadores «acompañadas de una tercera amiga» y pasaron parte del día junto a los cuatro futbolistas investigados, todos ellos mayores de edad. Además de Raúl Asencio, los otros tres son Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, en aquel momento jugadores de la cantera del Real Madrid y ya fuera del club.

Durante la estancia, una de las denunciantes «había dicho su edad, 16 años, a los cuatro investigados». Las jóvenes «se metieron en la cabaña del reservado con tres de los investigados, Ferrán, Juan y Andrés, y comenzaron a mantener relaciones sexuales consentidas». Cuando estaban practicando sexo todos juntos, «Ferrán, sin avisar a las dos chicas, sacó su móvil. Sin consentimiento de ninguna de las dos posibles víctimas empezó a grabar la escena y después pasó el teléfono a Juan que siguió grabando desde su perspectiva».

El 21 de junio de 2023, Juan Rodríguez «habría enviado el vídeo del encuentro sexual en modalidad de un sólo visionado» a Raúl Asencio. Este, «sabiendo que se había obtenido sin consentimiento de las posibles víctimas y conservado contra su exigencia de que se borraran, se lo pidió a Juan» cuando estaba con un testigo «con la intención de poder enseñárselo a éste, y efectivamente se lo mostró».

En una nota de voz, Raúl Asencio expresó a su amigo: «Yo a ti te enseñé el vídeo porque me lo pasó Juan, que me pasó por una vez en plan que se pudiese ver solo una vez por tanto no lo puedo tener el vídeo no se me guardó, pero eso te lo enseñé ante de tu conocer a [la perjudicada] sabes».

Para los otros tres futbolistas, La Fiscalía pide una pena de cuatro años y 7 meses y la prohibición de acercarse a 500 metros de la casa o el trabajo de las víctimas, además de una indemnización de 25.000 euros para cada una.