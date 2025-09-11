Una de las acusaciones anuncia que retira los cargos contra Asencio La otra víctima también se encuentra en negociaciones, con el abogado del futbolista

Una de las acusaciones particulares personadas en el conocido caso Asensio ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, que retirará la acusación contra el futbolista del Real Madrid durante el juicio que tendrá que celebrarse por la presunta comisión, tanto del grancanario como de otros jugadores como son Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, de delitos contra la intimidad y distribución de pornografía infantil.

La letrada de una de las víctimas remitió un escrito al órgano instructor, anunciando la retirada de la acusación. La misma la planteará en el trámite de cuestiones previas de la vista oral, tras llegar a un acuerdo con el acusado, y a pesar de que en su escrito de acusación sí había ejercido acciones en su contra.

La otra víctima también se encuentra en negociaciones, con el abogado del futbolista, Alfonso Morales Camprubí -que es el letrado del Real Madrid-, a intentar llegar a un acuerdo que implique también la retirada de la acusación.

¿Esto que quiere decir? Que durante el juicio en el referido trámite de cuestiones previas, anunciarían las acusaciones particulares que no van a ejercer acciones contra Asensio, aunque eso no implica que la Fiscalía sí siga adelante con su planteamiento de acusar al grancanario como ya hizo en su escrito de conclusiones provisionales.

