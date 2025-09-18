Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Raúl Asencio, en una imagen de archivo. Efe

El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria

El instructor sienta en el banquillo al jugador grancanario y a los otros tres futbolistas | Les impone fianzas de entre 15.000 y 20.000 euros

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:29

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) notificó que declara la apertura de juicio oral contra Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid y a Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los otros tres futbolistas presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven dentro de un club de playa situado en Mogán, en el sur de Gran Canaria.

Según señala el auto, no es susceptible de recurso. La resolución judicial requiere a los investigados para que en un plazo de 24 horas presten fianza, a tres de ellos por valor de 20.000 euros y al cuarto, contra el que se dirige una acusasión más atenuada por importe de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

En concreto, la Fiscalía atribuye a Asencio dos delitos contra la intimidad de las dos jóvenes que participaron en el encuentro sexual consentido en el sur de Gran Canaria. A los otros futbolistas les eleva la petición de pena al añadir el delito de distribución de pornografía infantil, puesto que una de las chicas era menor en el momento de los hechos.

Las dos presuntas víctimas también han formulado acusación contra los futbolistas, si bien una de ellas sólo en referencia a los tres primeros, ya que retiró los cargos contra Asencio tras llegar a un acuerdo con el acusado.

