La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Asencio por la difusión de los vídeos sexuales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 1 de agosto 2025, 20:08 Comenta Compartir

La Fiscalía ha presentado escrito de acusación en la causa abierta en Canarias por el llamado caso de los canteranos del Real Madrid, en el que está implicado el defensa del primer equipo, Raúl Asencio, según ha informado la Cadena Ser. El canario figura en un procedimiento judicial junto a otros tres excompañeros de la cantera blanca por difundir vídeos sexuales grabados sin consentimiento a dos jóvenes en el sur de Gran Canaria.

El Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel para el jugador y cuatro años y siete meses para sus otros tres excompañeros. La fiscal atribuye a Asencio dos delitos contra la intimidad de las dos chicas que participaron en el encuentro sexual consentido y a los otros futbolistas les añade, además, el delito de distribución de pornografía infantil al ser una de las chicas menor de edad.

Los presuntos hechos

Hay que recordar que en este caso, según los escritos de acusación, las posibles víctimas, identificadas como dos jóvenes de 18 y 16 años respectivamente en el momento de los hechos, acudieron a una cabaña reservada del Beach Club Amadores «acompañadas de una tercera amiga» y pasaron parte del día junto a los cuatro futbolistas investigados, todos ellos mayores de edad. En dicho reservado se encontraba «una pequeña cabaña de una sola estancia con sillones y una piscina privada justo en frente», separada por una cortina, sostiene la acusación particular.

Durante la estancia, una de las denunciantes «había dicho su edad, 16 años, a los cuatro investigados». Las acusaciones indican que «al menos», esta chica «habría bebido champán que le ofrecieron los investigados». Además, «Ferrán tomó fotografías en las que se podía ver a las dos posibles víctimas solamente con un tanga y sin parte de arriba de bikini, mientras tomaban el sol en la parte exterior del reservado».

Posteriormente, las jóvenes «se metieron en la cabaña del reservado con tres de los investigados, Ferrán, Juan y Andrés, y comenzaron a mantener relaciones sexuales consentidas». En el transcurso de estas, el escrito detalla que cuando estaban practicando sexo todos juntos, «Ferrán, sin avisar a las dos chicas, sacó su móvil. Sin consentimiento de ninguna de las dos posibles víctimas empezó a grabar la escena y después pasó el teléfono a Juan que siguió grabando desde su perspectiva».

De esta forma, el 21 de junio de 2023, Juan Rodríguez «habría enviado el vídeo del encuentro sexual en modalidad de un sólo visionado» a Raúl Asencio. Este, «sabiendo que se había obtenido sin consentimiento de las posibles víctimas y conservado contra su exigencia de que se borraran, se lo pidió a Juan» cuando estaba con un testigo «con la intención de poder enseñárselo a éste, y efectivamente se lo mostró» Esta persona resulta que inició una relación sentimental posteriormente a los hechos con una de las víctimas.

En una nota de voz enviada el 6 de septiembre, Raúl Asencio expresó a su amigo: «Yo a ti te enseñé el vídeo porque me lo pasó Juan, que me pasó por una vez en plan que se pudiese ver solo una vez por tanto no lo puedo tener el vídeo no se me guardó, pero eso te lo enseñé ante de tu conocer a [la perjudicada] sabes».