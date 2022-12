'El Yoyas' vuelve a dar el espectáculo: se esconde de la justicia en un bosque violencia machista El exconcursante de Gran Hermano, en busca y captura tras no ingresar en prisión, se cita con un medio nacional en un paraje desconocido. Fue condenado por maltrato a su expareja, la grancanaria Fayna Bethencourt

El exconcursante de Gran Hermano Carlos Navarro, que se ganó el apodo de 'El Yoyas' en el programa televisivo, ha dado señales de vida; en concreto, ha citado a un medio nacional en el bosque donde permanece huido de la justicia. El exparticipante está en busca y captura desde el pasado 28 de noviembre, por no presentarse en los juzgados para su ingreso en prisión.

Sobre él pesa una condena de cinco años y ocho meses de cárcel por un delito de maltrato continuado y cuatro de lesiones en el ámbito familiar, uno leve de vejaciones y otro de amenazas perpetrados contra su exmujer -la grancanaria Fayna Bethencourt, a quien conoció en el reality-, sus dos hijos y la actual pareja de Bethencourt.

Ahora, 'El Yoyas' se ha propuesto dar el espectáculo -como solía hacer en Televisión- organizando un encuentro con el diario El Mundo, desde un paraje desconocido, para ofrecer su «versión de los hechos». « Lo que más me duele es perder a mis hijos; es la mayor condena que me ha podido pasar, ese amor que me han privado de darles y de recibir», señala en declaraciones al periódico citado. Si bien, el juzgado consideró probada la violencia en el trato a su hija de 11 años.

Pese a ello, Navarro insiste en que fue condenado «sin una sola prueba, ni un parte médico ni una denuncia previa». Lo que considera consecuencia de una «ley injusta e inconstitucional que, entre otras cosas, a los hombres nos mata civilmente como padres». La sentencia, por el contrario, recoge que este polémico personaje creó un «clima de terror» en el domicilio, algo que terminó afectando a los niños. «No he hecho nada para merecer esto», manifiesta.

«Estoy condenado a casi seis años de prisión por cuatro delitos sin fecha ni lugar determinado y con un relato falso», continúa 'El Yoyas' en la misma línea para, finalmente, señalar que «durante una época mi psicólogo fue el whisky y mi terapia el espejo».

La sentencia

El Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria condenó a 'el Yoyas' a cinco años y ocho meses de cárcel en diciembre de 2020 por un total de siete delitos. Ante esto, la defensa de Navarro interpuso un recurso de apelación que fue desestimado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en abril de 2020, confirmando así la condena.

Más adelante, concretamente en mayo de este mismo año, el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria rechazó la petición de su defensa de sustituir esta pena por 189 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

