'El Yoyas' cumple un año fugado de la Justicia: «Sigo pensando que puede acabar conmigo»

Se cumple un año desde que Carlos Navarro, exconcursante de Gran Hermano más conocido como 'El Yoyas', está en busca y captura. La orden fue dictada después de que faltara a la cita para su ingreso en prisión.

Sobre 'El Yoyas' pesa una condena de cinco años y ocho meses de cárcel desde diciembre de 2020 por la comisión de siete delitos, seis de ellos consumados contra su exmujer y madre de sus hijos, la grancanaria Fayna Bethencourt, y el séptimo contra la pareja de esta.

Precisamente, la canaria ha intervenido este miércoles en el programa de Cuatro 'En boca de todos' para abordar esta situación. En el mismo, declaró tener una «idea» de dónde puede encontrarse Navarro y manifestó sentir miedo por su fuga de la Justicia.

«Se tiró años diciéndome que me iba a matar», agregó, asegurando que si un día se le aparece no será para «darle los buenos días», sino para hacerle «más daño». Y no solo a ella, sino que también a las personas a las que quiere: «Él me odia a mí y a todo lo que me rodea. Sigo pensando que él puede acabar conmigo».

En este sentido, matizó que la búsqueda de Navarro no está siendo activa, sino pasiva, y que su localización dependerá de situaciones como el uso del DNI para la reserva de un hotel o si se lo piden en un control, algo que lamentó.

En este punto, quiso hacer un llamamiento al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle que la escuche, pues su voz es la suya «propia», pero también la de todas mujeres que atraviesan su misma situación.

Otro de sus temores es que, mientras Carlos Navarro siga fugado, sus delitos prescriban, una realidad que ya han sufrido víctimas de la violencia machista.

Bethencourt compartió su intervención en el espacio televisivo en su perfil de Instagram, donde escribió: «En España, las mujeres víctimas de violencia de género no están protegidas por la ley. Basta ya de falsos mensajes de tranquilidad y supuesta protección a la víctimas, cuando tantas estamos expuestas a volver a sufrir nuevas agresiones por parte que los que han sido condenados por violentarnos».

«El mensaje que se transmite con mi caso que es el de muchas otras, es que el maltratador condenado puede fugarse impunemente e incluso esconderse hasta que prescriba su pena poniendo en riesgo la integridad mental, física y hasta en peligro de muerte a su víctima», reparó.

Por último, se dirigió a Marlaska: «Tenga a bien escuchar a las que vivimos en esta situación injusta e insostenible».

La sentencia

Navarro fue condenado a dos años de cárcel, cuatro de prohibición para llevar armas y a cuatro de alejamiento e incomunicación con su exmujer e hijos y otros cuatro de privación de la patria potestad por un delito de maltrato continuado en el ámbito familiar; a 11 meses de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de lesiones en el ámbito familiar, a dos años y ocho meses sin poder portar armas y a dos años de alejamiento de su exmujer; y a pagar 360 euros de multa a la madre de sus hijos y a estar tres meses sin acercarse a ella ni comunicarse por cualquier medio, por un delito leve de vejaciones.

En lo relativo a la pareja de su exmujer, pesa sobre 'El Yoyas' un delito leve de amenazas, por lo que fue condenado a pagar 540 euros, así como la prohibición de acercarse al amenazado durante seis meses.