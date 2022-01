«Vamos a atender al mayor número de dependientes con ayudas económicas»

La nueva responsable de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad asegura que cuando le ofrecieron el puesto no pensó en rechazarlo. «Estoy trabajando con una ilusión tremenda, superconcentrada y comprometida». Cree que desde ahí «puede mejorar» la vida de las personas. «Estoy agradecida a la consejera [Noemí Santana]. Ha sido muy valiente y espero estar a la altura», afirma.

-Hace una semana que tomó posesión de su cargo. ¿Tiene una visión clara de cómo está Dependencia y Discapacidad?

-No solo tengo una visión. Ya he empezado a materializar acciones que queremos poner en marcha lo antes posible. Esta semana publicamos una instrucción para centrar los esfuerzos en las prestaciones económicas tanto para cuidados en el entorno familiar como la vinculada al servicio. La ley de dependencia es una ley prestadora de servicios y eso significa que pone su mayor energía en dar servicios, pero dada la situación tan excepcional en la que se encuentra Canarias vamos a fomentar las prestaciones económicas. La instrucción es para que las trabajadoras sociales y valoradoras en sus propuestas de los planes individualizados de actuación (PIA) propongan esas prestaciones económicas.

-¿Esa «situación excepcional» a la que se refiere son los malos datos de Canarias en Dependencia?

-En las islas no hay suficientes servicios. No es algo que diga yo. Hay déficit de plazas publicas entre centros de día y residencias. Hay 26.000 personas pendientes de atención en el sistema de dependencia. 26.700 personas están atendidas, pero otras 16.000 no tienen ni grado ni PIA y otras 10.000 tienen grado, pero no tienen PIA [el llamado limbo de la dependencia]. Nos vamos a centrar en atender al mayor número de personas posibles a través las prestaciones económicas que nos permite la ley de dependencia.

-¿Tendrá presupuesto para ello?

-Estamos haciendo un estudio económico para ver, con el presupuesto que dispone la dirección general de Dependencia, cuánto es el máximo de altas que podríamos dar. Lo que sí puedo garantizar es que no va a haber problema presupuestario si necesitáramos más. Ojalá que nos vaya tan bien que tengamos que pedir una ampliación del presupuesto y consigamos que Canarias despegue. Ojalá que el problema sea económico porque sé que si necesito más recursos económicos nos lo van a dar. Esta es la prioridad, junto con Sanidad y Educación, del Gobierno canario.

-Pero hasta ahora Dependencia no ha contado con lo que necesitaba: personal, el gestor de expedientes,...

-El gestor de expedientes ya está adjudicado y ya están trabajando en su implantación. En cuanto al personal es evidente que esta dirección general es un problema estructural desde que se aprobó la ley de dependencia. En estos dos años se ha hecho un esfuerzo enorme por dotar de personal a la dirección general de Dependencia y Discapacidad. Contamos con 87 personas más entre trabajadores sociales y administrativos y la próxima semana tendremos a otras 28 trabajadoras sociales. Insisto, el esfuerzo para dotar de personal a dependencia y Discapacidad es muy alto.

-Comenzó la legislatura con Dependencia a la cola de España y seguimos ahí. ¿Cree que van a mejorar en el tiempo que resta?

-Aspiramos a obtener mejores resultados. No es cómo hemos empezado la legislatura, es el retraso que dependencia ha tenido en estos años. En estos dos años se ha hecho un esfuerzo importantísimo tanto en personal como en regularizar cuestiones. No hay una varita mágica para cambiar una situación arrastrada de tantos años. Estamos intentando poner las bases, los instrumentos necesarios para poder empezar a despegar. En estos dos años se ha trabajado muy duro por parte de la consejera, en dotar de personal y recursos como el gestor de expedientes. Nos dejaremos la piel para llegar al mayor número de personas posible y conseguir mejorar los resultados. Se lo debemos a los canarios y a las mujeres cuidadoras de todas esas personas dependientes.

-La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales insiste en que no hacen lo suficiente.

-Eso es lo que estamos intentando, poner el mayor esfuerzo. Tenemos que duplicar nuestros esfuerzos por la falta de gestión de épocas anteriores. Todo lo que dice el presidente de la asociación [José Manuel Ramírez] es como lo cuenta. Podemos afirmar que el 50% de la personas que solicitan ser atendidas en dependencia está siendo atendido en Canarias y el otro 50% no. Trabajaremos muy duro y no queda otra fórmula que sacando instrucciones y priorizando las prestaciones económicas.

-Pero a las familias de recursos escasos la prestación de servicio no les ayuda a poder pagar una residencia privada.

-Siempre se podrían mejorar las cantidades económicas. La prestación vinculada al servicio para centros de días privado tiene un máximo de 700 euros, con eso no se consigue el 100%, pero al menos se reconoce el derecho a esa persona a poder financiar una plaza en un centro sociosanitario. Mejorar las cantidades es otra de las vías que habrá que ir atendiendo.

-¿Cree que falta colaboración por parte de ayuntamientos y cabildos?

-Yo vengo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y creo que no se le puede pedir a los ayuntamientos un esfuerzo mayor que el que se realiza. Son la puerta de entrada de la ciudadanos y en una situación tan compleja como la que vivimos no se les puede pedir más han dado todo y más de lo que podían dar.Si creo firmemente que, para avanzar en el sistema de la dependencia, necesitamos la colaboración de los ayuntamientos, pero con financiación y dotación de personal. Con los cabildos tenemos previsto convocar la comisión seguimiento de las infraestructuras que se están realizando.

-El 2º plan de infraestructuras sociosanitarias, que presentó Cristina Valido hace cuatro años, sigue sin materializarse

- Yo veo infraestructuras por parte de los cabildos, pero hablar de un plan... Yo sigo buscándolo, no sé dónde está.

_La lista de espera es discapacidad también es un problema.

-Tenemos un retraso de casi dos años en tramitar el reconocimiento. Estamos haciendo un esfuerzo para dotar de personal al servicio y estudiando el procedimiento para otorgar el grado y ver qué podemos racionalizar para poder atender a mayor número de personas. Necesitamos más médicos, pero ahora es difícil conseguirlos, aunque hay fórmulas alternativas que esperemos que podamos anunciar en las próximas semanas. Nos preocupa muchísimo esas listas de espera en discapacidad y estamos trabajando también para conseguir reducirla y cumplir con la ley.

-Las críticas llegan por la burocracia. Por ejemplo, una persona dependiente tiene que pasar por todo el proceso para la discapacidad.

-Eso no tiene ningún sentido. Ayer lo estábamos analizando, se trabaja de forma paralela, son dos unidades dentro de una misma dirección general y hay que buscar fórmulas mas rápidas. Hay situaciones que vienen heredadas y que nunca se les ha dado importancia, pero es de justicia abordarlas.