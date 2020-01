Un juez obliga a Ryanair a pagar a los pasajeros afectados por la huelga

Esta familia grancanaria reclamó la indemnización correspondiente por ley a los viajes de más de 1.500 kilómetros que era de 400 euros por pasaje, además de los gastos de manutención y hotel ocasionados por la pérdida de la conexión aérea ya que tuvieron que pernoctar, según la estrategia diseñada por su abogado Tinguaro González. Ryanair sí aceptó estos dos últimos conceptos pero no el pago de la indemnización de 400 euros por pasajero alegando que se trataba de una causa excepcional porque había una huelga y no podían ofrecer un servicio idóneo al no contar con plantilla suficiente. Pero el magistrado Alberto López Villarrubia no ha estimado la pretensión de la compañía y dio la razón a los usuarios, a los que han tenido que indemnizar con un total de 2.680 euros, mas los intereses devengados desde la fecha de la interposición de la demanda.

Hay que recordar que los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair fueron llamados a la huelga el 28 de septiembre de 2028 en España, Portugal, Holanda, Bélgica, Italia y Alemania que obligó a la aerolínea a cancelar 158 vuelos. En su día, el responsable de la compañía Michael O’Leary cifró en 30.000 el número de afectados por el paro y en 11 millones de euros los que tuvieron que desembolsar en el capítulo de compensaciones.

Según la sentencia y a la vista de la prueba practicada, el tribunal concluyó que la huelga de la tripulación de cabina de la compañía demandada no constituía «una circunstancia extraordinaria», ya que Ryanair no acreditó «haber tomado todas las medidas razonables para evitar que tal circunstancia perjudicara a los demandantes», tratándose de un acontecimiento «inherente al ejercicio normal de la actividad empresarial de la transportista aérea demandada y que no escapaba a su control efectivo», sostuvo el juez.

Por otro lado, no consideró –como así sostenía Ryanair– que fuera una situación extraordinaria puesto que «el conflicto laboral de que aquí se trata era previsible y evitable», dice la sentencia que se alinea con la tesis propuesta por el letrado Tinguaro González. Por este motivo, interesó el pago de una compensación por vuelo intracomunitario de distancia superior a 1.500 kilómetros, con una suma total de 1.600 euros a las cuatro personas, además de los gastos de manutención y alojamiento.