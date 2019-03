Solo recuerda dos de las 25 puñaladas

No recuerda.

En la vista, el acusado negó cualquier tipo de relación sentimental con la víctima y se limitó a declarar que «nos llevábamos muy bien y de vez en cuando me quedaba en su casa porque le estaba haciendo unas reformas y mantuvimos relaciones sexuales esporádicas, pero nunca vivimos juntos», manifestó.

Añadió que «ella me exigía que le pagara tres meses de alquiler porque quería ayudarla pero me negué ya que no tenía dinero». Por eso, el día de los hechos «me llamó varias veces y no se lo quería coger porque era para pedirme el dinero. Al final llamó a mi madre y le dije que iba a su casa. Cuando llegué, empezó a amenazarme e insultarme, cogió un cuchillo y me lo puso en el pecho. Se lo quité, me quedé en blanco y le apuñalé dos veces. Del resto, no me acuerdo. Estaba nervioso, cogí el cuchillo, limpié todo y me fui tirándolo a un barranco y no le dije nada a nadie», declaró el acusado.