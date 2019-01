Sobre Torres Baena: «En su conciencia está si se manifiesta con franqueza»

«Yo, ni afirmo ni niego que pueda haber un arrepentimiento cierto, pero me da que pensar que su objetivo puede ser otro. Prueba de ello es que, como ha salido publicado en el periódico, no se le ha concedido ningún permiso penitenciario, añadió el abogado José María Palomino .

El letrado, que representó ante la Audiencia de Las Palmas a una treintena de damnificados de los abusos que se perpetraron en la academia de Torres Baena, declaró a este periódico que «las razones de conciencia o no las conocerá solo él –refiriéndose al condenado– pero todo nos hace pensar que la motivación es más bien para obtener permisos penitenciarios», explicó. «El reglamento y la ley penitenciaria establece determinados requisitos y entre ellos está el de mostrar aflicción por los hechos cometidos para obtener permisos. Pero ahora queda para el arcano de su conciencia si eso que dice en la carta lo manifiesta con franqueza o realmente lo único que pretende con ello es obtener beneficios de naturaleza penitenciaria», refiriéndose a la misiva que envió el preso a la Audiencia Provincial y que fue publicada en la edición de ayer de CANARIAS7.

Las heridas de este caso «aún no han cicatrizado en las víctimas»

«A las víctimas, estas cuestiones que salen en los medios les llena de desazón porque quieren pasar página de manera definitiva. Lo que sí puedo decir es que, después de haber hablado con representantes de la Asociación de Víctimas, no se creen que esto se trate de un arrepentimiento cierto, no se creen las palabras de Torres Baena. Nos da a entender que pueda haber alguna motivación detrás de esta carta». Así detalló el sentimiento que alberga a los damnificados del caso Kárate, el hecho de que el condenado haya reconocido los hechos por carta. «Sin lugar a dudas», abundó Palomino, «la herida para las víctimas del caso Kárate aún no ha cicatrizado y las hay que, a día de hoy, siguen teniendo secuelas de naturaleza psicológica», apuntó al referirse al «mayor caso de este tipo sentenciado en España e incluso el de más trascendencia de Europa».

Por último y sobre los permisos que han disfrutado ya María José e Ivonne González, dijo entender «que las víctimas piensen de forma diferente, pero la ley está para cumplirla. Puede gustar más o menos, pero tiene que ser así», concluyó.