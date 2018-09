La mujer a la que intentaron matar pide hoy la gran invalidez ante el juez

Ibán Uriarte: «Le dijeron que no le iba a buscar más una ambulancia»

«El INSS primero confundió un intento de asesinato con una enfermedad común y luego no calificaron esa teórica enfermedad común como accidente laboral cuando la víctima se encontraba en su lugar de trabajo... Es incomprensible lo que han hecho, por eso vamos a batallar porque se haga justicia y otorguen a mi clienta la gran invalidez que le corresponde», señaló el abogado Ibán Uriarte.

Sin ambulancia.

Pero para más inri, según el abogado Ibán Uriarte, «el INSS no se ha conformado con los múltiples atropellos que ha cometido sobre la víctima de un intento de asesinato, sino que días atrás, la misma recibió una llamada de un doctor que le indicó que tenía que personarse en el hospital para ser observada, pero que no le iba a buscar más una ambulancia porque ya se encontraba en un ‘estado de mejoría’, según le dijo el médico», denuncia Uriarte.

Todo ello, a pesar de que los forenses han ratificado en su escrito que «actualmente continua con tratamiento rehabilitador y psicoterapéutico, con evolución favorable, aunque más lenta. La mujer aporta informe de INSS donde se determina una situación de incapacidad absoluta por accidente no laboral, aunque dicha situación laboral no corresponde con la realidad, ya que este perito considera se trató de un hecho que sucede in itinere y la incapacidad resultante en la actualidad es de gran invalidez».