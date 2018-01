El INSS trató un intento de asesinato como una gripe

Los hechos se remontan al pasado 30 de abril de 2017, cuando D. N. V. C. –de nacionalidad hondureña– se disponía a entrar en su puesto de trabajo como empleada de hogar en una vivienda de la calle Prudencio Morales, en la capital canaria. Fue en ese instante, sobre las 20.00 horas –según reza el auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Las Palmas–, cuando fue abordada por R. A. E. R., que estaba esperándola en la puerta del ascensor para asestarle múltiples cuchilladas en el cuerpo con «la intención de atentar con su vida y debido a los celos que ésta le tenía» puesto que pensaba que su pareja se sentía atraída por ella.

A consecuencia de las múltiples heridas incisopunzantes, la víctima perdió el ojo derecho y sufre una lesión medular que le limita la movilidad y que le mantuvo durante semanas en estado crítico en la unidad de reanimación del hospital Dr. Negrín.

Pero éste no ha sido el único problema al que se ha tenido que enfrentar la víctima de este intento de asesinato, por el que la acusada R. A. E. R. permanece en prisión y el caso ha sido trasladado a la Audiencia Provincial. Tras el incidente, el INSS determinó que la agredida no podía acudir a su puesto de trabajo por sufrir una enfermedad común y no un accidente laboral como así destaca su letrado Ibán Uriarte, que ha recurrido el caso. El abogado afirma que su defendida «fue objeto de un intento de asesinato al entrar al ascensor dentro del edificio donde prestaba sus servicios estando contratada, por lo que nos encontramos ante un accidente laboral», argumentó. Esta disparidad de criterios ha provocado que la víctima estuviese sin recibir ninguna prestación desde mayo hasta noviembre y tampoco tenga derecho a ser indemnizada por la mútua de seguros.