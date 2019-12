La fiscal acusa a Ruyman Rodríguez de atentar contra un guardia civil

Hechos.

Un testimonio con «fluctuaciones y contradicciones».

Ruyman Rodríguez denunció sobre los mismos hechos que los agentes de la Guardia Civil que lo identificaron, lo llevaron a la comisaría y allí le dieron una paliza. A este respecto, la Fiscalía pide que se archive esta denuncia ya que estima que «su relato está plagado de fluctuaciones y contradicciones».

Esta parte sostiene que la denuncia de Ruyman «se ha ido variando a lo largo de toda la instrucción», diciendo en primer lugar que los agentes «le habían estrangulado, dado bofetadas, golpes con codos y rodillas», mientras que en su declaración en el juicio rápido manifestó que «le dieron una bofetada». Posteriormente, en su declaración prestada tras la transformación a diligencias previas por el recurso presentado por los agentes, Ruyman añadió «que le dio un bofetada, que le agarró del cuello y que le dieron codazos y rodillazos mientras estuvo esposado».

A su vez, el acusado manifestó a un medio de comunicación en una información titulada «La Guardia Civil me torturó», que uno de los agentes le dio «una bofetada, luego me esposaron y empezaron a darme rodillazos, codazos, golpes por todo el cuerpo. Esto no les pareció bastante envolvieron las porras en toallas y me dieron una paliza». La fiscal observa una «clara indecisión del denunciante» y «contradicciones y fluctuaciones en sus declaraciones». Añade que un informe clínico presentado decía «que le duele la espalda, presenta cicatriz en mano izquierda por intervención hace un mes, escoriaciones en el antebrazo derecho en región dorsal y ventral que parece evolucionadas y presenta otra en cara dorsal de la muñeca derecha reciente de un centímetro de longitud (la zona de las esposas) y dolor en la cintura», lesiones que considera esta parte «totalmente incompatibles» con lo denunciado por Rodríguez ya que manifestó haber recibido «una gran paliza por parte de los agentes, presentando solo la erosión en una muñeca reciente».

Su relato está «plagado de fluctuaciones y contradicciones, sin informe médico compatible con el mecanismo lesivo denunciado, unido a que no ha sido corroborado por ninguno de los tres testigos presenciales que han depuesto durante la instrucción», sostiene la Fiscalía.