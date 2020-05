El pederasta le dio «una pastilla de color blanco» a su hija para dormir

La expareja del soldado profesional compareció junto a su hija en sede policial y detalló que el día anterior, la menor le había confesado que su padre, en una ocasión, le dio una pastilla para que durmiera mejor y eso le resultó llamativo ya que el detenido consumía medicamentos para dormir, porque sufría ansiedad y también depresión. Además y hablando de su propia experiencia, la víctima hizo constar que, aunque tenía el sueño muy profundo, sospechaba que su ex le pudo dar alguna pastilla para dormirla y así poder tocarla de noche con mayor libertad. Afirmó que nunca quiso ser tocada por su exmarido mientras dormía durante los meses en los que siguieron conviviendo tras la separación, pero aún así, él lo hacía e incluso en ocasiones se despertaba con el pantalón bajado.

Pastilla «redondita».

También contó cómo en casa de su padre «dormía muchísimo mejor que en casa de su madre» y que en el primero de los domicilios, a veces se despertaba y pensaba «oh, hoy no soñé, he dormido toda la noche». Habitualmente, en casa de su madre dormía con altibajos y en la de su padre «de un tirón» .

Por ello, los investigadores están pendientes de más exámenes forenses de las víctimas para ratificar o no sus sospechas. El detenido reconoció los abusos, pero no que hubiese drogado a las chicas.

«Tú a la policía dile que no».

Mientras cometía los abusos sexuales, el adulto advertía a la niña de que todo era un secreto y que no podía contárselo a nadie. También contó que, la primera vez que fue a declarar dijo que su padre no le había dicho nada, que no la había tocado, porque el mismo le manifestó: «Tú a la policía dile que no».

Hay que recordar que este militar sigue en prisión investigado por los presuntos delitos de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, abusos sexuales con penetración sobre menor de 16 años, delito contra la intimidad de menores y otro contra la intimidad y la indemnidad sexual sobre su expareja.